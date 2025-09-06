Liga de Quito elimina a Barcelona SC y jugará la final de la Superliga Femenina ante Independiente del Valle

El sueño de Barcelona Sporting Club femenino de alcanzar una nueva final de la Superliga Femenina de Ecuador llegó a su fin. La tarde de este sábado 6 de septiembre, el conjunto canario cayó por 3-0 ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Con este resultado, y sumado al 2-0 en la ida, las capitalinas sellaron un global de 5-0 y clasificaron a la gran final del torneo.

El compromiso fue dominado de principio a fin por las guerreras albas, que impusieron su ritmo en casa. La gran figura del partido fue Cecil Aldana, autora de un doblete en los minutos 7 y 50. Su capacidad para aparecer en momentos claves desequilibró a la defensa torera, que no pudo contener sus llegadas. La goleada se completó en el minuto 75 con el tanto de Melany Tapuy, que cerró la serie con autoridad.

Para Barcelona, la eliminación representa un golpe duro, ya que el año anterior también fueron protagonistas en instancias finales, aunque sin lograr el título. Esta vez, su rendimiento quedó lejos de las expectativas frente a una Liga sólida en todas sus líneas.

Liga de Quito, candidata al título

La clasificación ratifica el buen momento de Liga de Quito femenino, que disputará su primera final de Superliga desde la creación del torneo. El equipo quiteño mostró jerarquía, solidez defensiva y efectividad en ataque, argumentos que lo convierten en un rival de cuidado para la definición.

Con jugadoras desequilibrantes en ofensiva y una defensa que apenas concedió oportunidades, las albas se ilusionan con levantar el trofeo y asegurar su participación internacional. El objetivo inmediato será superar en la final al vigente campeón, Independiente del Valle, en una serie que promete ser muy disputada.

Independiente del Valle sigue invicto y va por el bicampeonato

En la otra llave de semifinales, Independiente del Valle femenino confirmó su favoritismo y dejó en el camino a Universidad Católica. Las Dragonas vencieron en la ida por 0-1 en el estadio Olímpico Atahualpa y cerraron la clasificación en la vuelta con un triunfo 2-0.

Los goles fueron obra de Nicole Charcopa (46’) y Mary Guerra (62’), lo que permitió al plantel de Gustavo Pineda, entrenador colombiano, asegurar el pase a su cuarta final consecutiva. Cabe recordar que el equipo del Valle se consagró campeón en 2024 tras vencer justamente a Barcelona en la final, por lo que ahora buscará revalidar el título y mantener su hegemonía.

A lo largo de la temporada, Independiente del Valle no ha perdido partidos y llega con el cartel de favorito, aunque la solidez mostrada por Liga de Quito promete un desenlace parejo.

Final con cupo internacional en juego

La final de la Superliga Femenina 2025 se disputará en partidos de ida y vuelta, programados para el 13 y 20 de septiembre. Liga de Quito abrirá la serie en condición de local, mientras que Independiente del Valle cerrará en casa, donde ya ha demostrado ser prácticamente imbatible.

Además del título nacional, estará en juego la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2025. El campeón representará a Ecuador en el torneo continental, donde compartirá el Grupo A con Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia) y el segundo representante de Colombia.

Con este panorama, la definición no solo tendrá sabor a revancha entre dos equipos históricos del fútbol femenino ecuatoriano, sino también la oportunidad de consolidar un proyecto internacional que dé protagonismo al balompié nacional en el continente.