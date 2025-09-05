Emelec pierde a Facundo Castelli por lesión para el Clásico ante Barcelona SC

El delantero argentino Facundo Castelli será baja para el Clásico del Astillero en el Estadio George Capwell, Guayaquil, debido a una lesión en la rodilla que requiere una artroscopia.

Lesión de Castelli

Castelli, delantero de Emelec, no participará en el Clásico contra Barcelona SC, programado para el domingo 14 de septiembre a las 17h30. Según la periodista Sonia Pérez, tras varios exámenes médicos, se determinó que Castelli debe someterse a una artroscopia en la rodilla, con un tiempo de recuperación estimado de 2 a 3 meses. El cuerpo médico de Emelec confirmó que la cirugía se realizará en los próximos días, descartando al jugador para el encuentro.

La lesión de Castelli se agravó tras el partido contra Aucas el 31 de agosto, donde el entrenador Guillermo Duró reconoció molestias físicas en el delantero. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por recuperarlo, el panorama médico no permitió su inclusión en la nómina, según el periodista Javier Ruiz. Castelli, de 26 años, ha disputado 19 partidos en la LigaPro 2025, anotando cinco goles, incluyendo tantos en victorias ante Manta FC y Libertad.

El Clásico del Astillero, correspondiente a la fecha 28 de la LigaPro, es clave para Emelec, que busca acercarse al hexagonal final para pelear por el título y un cupo en torneos internacionales.

Otras bajas en Emelec

Además de Castelli, Emelec enfrenta otras bajas para el duelo. Alexander González, lateral derecho, está suspendido por una fecha tras ser sancionado por retrasar la reanudación del juego en el partido contra Aucas, según el Acta de Sanciones de la LigaPro publicada el 3 de septiembre. Luis Fernando León, con una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho, y José Angulo, con un desgarro miofascial grado I en el cuádriceps izquierdo, están en recuperación, pero su evolución es positiva. El cuerpo técnico espera contar con ambos para el 14 de septiembre.

Emelec, ubicado en la 9ª posición con 38 puntos, está a cuatro unidades del sexto lugar, necesario para clasificar al hexagonal final. Barcelona SC, con 47 puntos en el segundo puesto, llega tras una derrota ante Universidad Católica (3-2) y la eliminación en la Copa Ecuador.

Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero, conocido como el “Partido Inmortal”, es la mayor rivalidad del fútbol ecuatoriano, enfrentando a Emelec y Barcelona SC, ambos de Guayaquil. Según las estadísticas se han disputado 287 encuentros hasta mayo 2025, donde Barcelona lidera con 100 victorias frente a 87 de Emelec y 100 empates. En el último choque, el 18 de mayo de 2025, Barcelona ganó 2-0 en el Estadio Monumental.

El Estadio George Capwell estará parcialmente limitado por una sanción de la LigaPro. La Platea General Baja de la Avenida Quito permanecerá cerrada debido a incidentes por lanzamiento de objetos en el partido contra Independiente del Valle el 24 de agosto, según el Acta de Sanciones del 27 de agosto. Emelec también pagará una multa de 430 dólares.

Impacto en el equipo

La ausencia de Castelli, pieza clave en el ataque de Emelec, obliga al técnico Guillermo Duró a ajustar su estrategia. Jugadores como Jaime Ayoví, autor del gol del empate (1-1) en el Clásico del 28 de abril de 2024, y Washington Corozo podrían asumir el rol ofensivo. Pedro Ortiz, arquero titular, será fundamental para contener el ataque de Barcelona, liderado por Janner Corozo y Octavio Rivero.