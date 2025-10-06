Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito

El partido entre Leones FC y Emelec, por los octavos de final de la Copa Ecuador, volverá a tener modificaciones. El club de la Serie B confirmó este lunes 6 de octubre que el encuentro ya no se disputará en Ibarra, sino en Quito, debido a los cierres de vías que afectan la movilidad hacia la provincia de Imbabura.

La decisión se tomó tras varios días de incertidumbre. Primero se cambió la fecha, luego el horario, y ahora la ciudad. Tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como los equipos han debido adaptarse a las circunstancias logísticas y de seguridad que han complicado la organización del torneo.

El nuevo escenario será el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, casa de Sociedad Deportiva Aucas. El club Leones FC agradeció las facilidades brindadas para acoger el compromiso, que se mantiene para este miércoles 8 de octubre, a las 16h00.

Esperan el desarrollo del partido

Con este cambio, se espera que el encuentro finalmente se dispute sin contratiempos. Emelec, que busca avanzar en el torneo nacional, enfrentará a un Leones FC que ha sorprendido en su participación dentro de la Serie B.

El ganador del cotejo se medirá en los cuartos de final ante Guayaquil City, equipo que eliminó a Deportivo Santo Domingo. A pesar de los imprevistos, la Copa Ecuador sigue adelante con un calendario apretado y con varios clubes de distintas categorías mostrando su potencial en busca del título.

🔜 Próximo Partido 📆 Miércoles 8 Oct

⏰ 16h00

📍 Estadio Gonzalo Pozo Ripalda 🏆🇪🇨 #CopaEcuador pic.twitter.com/MqNhlkXpcz — Leones FC (@leonesfc_ec) October 6, 2025

Emelec llega ganando

Los de Emelec llegan motivados a este compromiso tras haber ganado de local 3-1 ante Deportivo Cuenca. Lo hicieron a pesar de haber vivido una semana convulsionada a la interna por la falta de sueldos. Los dirigidos por Guillermo Duró se mostraron efectivos de cara al arco, encajando dos oportunidades presentadas en el partido. Otra la encontraron por la vía del penal.

La semana pasada, jugadores y dirigentes tuvieron una relación tensa. Hubo un cruces de comunicados por el tema económico. Por un lado, los futbolistas del primer plantel decidieron no entrenar por falta de pago de haberes mientras que por el otro, la dirigencia aseguró estar cumpliendo los compromisos salariales. Lo cierto es que no hubo entrenamientos durante media semana y tampoco concentración. Contra todo pronóstico, Emelec ganó al más fuerte del hexagonal que solo define un puesto de Conmebol Sudamericana.