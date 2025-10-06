COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito

El compromiso de octavos de final entre Leones FC y Emelec no se disputará en Ibarra como estaba previsto. Los cierres de vías obligaron a cambiar la sede a Quito.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito
Leones FC comunicó en sus redes sociales el cambio de sede del partido ante Emelec.
Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito
Leones FC comunicó en sus redes sociales el cambio de sede del partido ante Emelec.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

El partido entre Leones FC y Emelec, por los octavos de final de la Copa Ecuador, volverá a tener modificaciones. El club de la Serie B confirmó este lunes 6 de octubre que el encuentro ya no se disputará en Ibarra, sino en Quito, debido a los cierres de vías que afectan la movilidad hacia la provincia de Imbabura.

La decisión se tomó tras varios días de incertidumbre. Primero se cambió la fecha, luego el horario, y ahora la ciudad. Tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como los equipos han debido adaptarse a las circunstancias logísticas y de seguridad que han complicado la organización del torneo.

El nuevo escenario será el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, casa de Sociedad Deportiva Aucas. El club Leones FC agradeció las facilidades brindadas para acoger el compromiso, que se mantiene para este miércoles 8 de octubre, a las 16h00.

Esperan el desarrollo del partido

Con este cambio, se espera que el encuentro finalmente se dispute sin contratiempos. Emelec, que busca avanzar en el torneo nacional, enfrentará a un Leones FC que ha sorprendido en su participación dentro de la Serie B.

El ganador del cotejo se medirá en los cuartos de final ante Guayaquil City, equipo que eliminó a Deportivo Santo Domingo. A pesar de los imprevistos, la Copa Ecuador sigue adelante con un calendario apretado y con varios clubes de distintas categorías mostrando su potencial en busca del título.

Emelec llega ganando

Los de Emelec llegan motivados a este compromiso tras haber ganado de local 3-1 ante Deportivo Cuenca. Lo hicieron a pesar de haber vivido una semana convulsionada a la interna por la falta de sueldos. Los dirigidos por Guillermo Duró se mostraron efectivos de cara al arco, encajando dos oportunidades presentadas en el partido. Otra la encontraron por la vía del penal.

La semana pasada, jugadores y dirigentes tuvieron una relación tensa. Hubo un cruces de comunicados por el tema económico. Por un lado, los futbolistas del primer plantel decidieron no entrenar por falta de pago de haberes mientras que por el otro, la dirigencia aseguró estar cumpliendo los compromisos salariales. Lo cierto es que no hubo entrenamientos durante media semana y tampoco concentración. Contra todo pronóstico, Emelec ganó al más fuerte del hexagonal que solo define un puesto de Conmebol Sudamericana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial

Estrategias para distribuir responsabilidades financieras en la familia

Tilly Norwood, la actriz creada con IA que despertó controversia en Hollywood

Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito

Nuevo ataque armado deja un muerto en el barrio La Paz de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial

Estrategias para distribuir responsabilidades financieras en la familia

Tilly Norwood, la actriz creada con IA que despertó controversia en Hollywood

Leones FC cambia de sede su duelo ante Emelec y ahora se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito

Nuevo ataque armado deja un muerto en el barrio La Paz de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina Sub-17 parte rumbo a Marruecos con ilusión de hacer historia en la Copa Mundial

Estrategias para distribuir responsabilidades financieras en la familia

Tilly Norwood, la actriz creada con IA que despertó controversia en Hollywood

Nuevo ataque armado deja un muerto en el barrio La Paz de Manta

Terror en la madrugada: triple crimen en Santo Domingo deja tres muertos y una mujer herida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO