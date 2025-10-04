Emelec vence 3-1 a Deportivo Cuenca en el debut del segundo hexagonal de Liga Pro 2025

El Club Sport Emelec derrotó 3-1 al Deportivo Cuenca el 4 de octubre de 2025 en el Estadio George Capwell de Guayaquil, Ecuador, por la primera fecha del segundo hexagonal de la Liga Pro 2025. El partido contó con anotaciones de José Francisco Cevallos, Maicon Solís y Juan Pablo Ruiz Gómez. Descontó Lucas Mancinelli para los visitantes. Este resultado fortalece la posición del equipo local en la lucha por cupos internacionales.

Dominio inicial del Bombillo

El partido comenzó con Emelec imponiendo su localía ante un Deportivo Cuenca que buscaba sorprender en el hexagonal final. Al minuto 11, José Francisco Cevallos abrió el marcador con un cabezazo preciso en el segundo palo. Este gol fue gracias a un centro milimétrico de Alexander González, que sorprendió a la defensa morlaca y descolocó al guardameta visitante.

Seis minutos después, al minuto 17, Maicon Solís amplió la ventaja aprovechando una desconcentración defensiva. El mediocampista ganó la espalda a su marcador. Luego, disparó un cañonazo cruzado que se coló en la escuadra izquierda, sellando un 2-0 que obligó a los sureños a replantear su estrategia en el entretiempo.

El encuentro se disputó a puerta cerrada debido a una sanción acumulada por Emelec en fases previas, pero el apoyo virtual de los hinchas azules se sintió en la intensidad del equipo dirigido por el entrenador local.

Reacción y contraataque de los Morlacos

En la segunda mitad, Deportivo Cuenca salió con mayor determinación, liderado por Tukita Ordoñez y Lucas Mancinelli, quienes generaron las primeras ocasiones claras. El esfuerzo dio frutos al minuto 60. Mancinelli tomó de bolea un centro preciso de Ordoñez para descontar y recortar distancias a 2-1, motivando a los visitantes a presionar en busca del empate.

Este gol inyectó vida al equipo sureño, que descuidó sus marcas en el intento de igualar, dejando espacios que Emelec explotó con contragolpes letales. El dominio territorial de Cuenca en ese lapso contrastó con la efectividad azul, que mantuvo la posesión en momentos clave.

El hexagonal final agrupa a los equipos del 7 al 12 de la tabla regular, con Emelec posicionado en el octavo lugar general tras 30 jornadas, sumando 39 puntos, mientras Deportivo Cuenca ocupaba el séptimo con 40 unidades, ambos aspirando a plazas en la Copa Sudamericana 2026.

El penal decisivo y cierre del marcador

Cuando el empate parecía inminente, un cruce polémico en el área sobre Maicon Solís al minuto 74 generó un penal revisado por el VAR. Juan Pablo Ruiz Gómez asumió la responsabilidad y ejecutó con potencia. Rompió la red para el 3-1 definitivo, desatando la celebración entre los jugadores eléctricos.

Los reclamos de los morlacos al árbitro por jugadas previas marcaron el final del partido, que Emelec controló hasta el pitazo final. Este resultado posiciona al Bombillo en la cima provisional del hexagonal, con tres puntos, mientras Cuenca inicia con una derrota que complica su arranque.

En el contexto de la Liga Pro 2025, esta fase determina los clasificados a torneos continentales, con un formato de todos contra todos en siete fechas, donde la regularidad es clave para Emelec, que viene de empates recientes como el 0-0 ante Orense.

Implicaciones para el torneo

La victoria refuerza la campaña de Emelec en casa, donde acumula siete triunfos en 15 partidos esta temporada, contrastando con las dificultades visitantes de Cuenca, que solo ganó tres de 15 salidas. El próximo duelo del hexagonal será Independiente del Valle vs. Aucas, manteniendo la competencia abierta.