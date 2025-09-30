Joel Ordóñez destacó en defensa, pero Brujas cayó ante Atalanta en Champions League

El Club Brujas no pudo mantener la ventaja inicial y terminó cayendo 2-1 frente a Atalanta en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Joel Ordóñez, defensor ecuatoriano de 20 años, fue titular y cumplió con un rendimiento sólido, aunque su equipo no logró sostener el resultado.

El zaguero formó dupla central con Brandon Mechele, garantizando seguridad en la salida desde el fondo. El tricolor Ordóñez mostró tranquilidad para distribuir el balón y respaldó a sus compañeros en los momentos de presión. Su actuación defensiva dio confianza al bloque belga durante gran parte del encuentro.

El ecuatoriano tuvo un duelo exigente frente a Ademola Lookman, delantero que brilló en la pasada Europa League. Sin embargo, Ordóñez lo neutralizó y limitó su protagonismo. El atacante nigeriano terminó sustituido en el segundo tiempo sin generar mayor peligro.

Ordóñez no pudo evitar la derrota

El elenco del ecuatoriano empezó ganando el compromiso desde el primer tiempo. Christos Tzolis, a los 38 minutos de juego inauguró el tanteador. Así se cerró la primera mitad. Mientras que, para el complemento, Atalanta salió a por todas aunque el club belga sostenía a toda costa el resultado con la zaga liderada por el tricolor.

Sin embargo, Brujas sufrió en un error puntual. Una falta del arquero Senne Jackers derivó en un penal, convertido por Lazar Samardzic para el empate italiano, a los 74 minutos. Ese golpe anímico cambió el desarrollo del compromiso y Atalanta tomó el control de las acciones.

Ordóñez se mantuvo firme en la defensa, pero poco después sufrió un golpe que obligó a la asistencia médica. Con el marcador aún igualado, el defensor volvió a la cancha, aunque fue reemplazado minutos después por Zaid Romero, a los 89 minutos.

La insistencia del cuadro de Bérgamo encontró premio en el tramo final. Mario Pasalic marcó el 2-1 definitivo a los 87 minutos, sellando la remontada en un encuentro intenso. Brujas quedó sin puntos en esta jornada, mientras Atalanta se afianza en la pelea por la clasificación. Para Ordóñez, la jornada dejó una actuación correcta en el máximo torneo europeo, pese al desenlace adverso de su equipo.