Paraguay y Ecuador igualan sin goles en el Defensores del Chaco

Paraguay y Ecuador se miden este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 18:30 (hora de Ecuador), en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por una nueva jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso tendrá un peso especial para la Albirroja, que busca asegurar su boleto directo a la próxima Copa del Mundo, mientras que la Tricolor jugará con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación en la fecha pasada.

El equipo de Gustavo Alfaro mantiene un invicto como local en estas Eliminatorias. En su última presentación en casa venció 2-0 a Uruguay, aunque después cayó por la mínima en Brasil. Por su parte, Ecuador llega con la motivación de los números: acumula nueve partidos consecutivos sin perder y es segundo en la tabla con 25 puntos, a diez del líder. Bajo la conducción de Sebastián Beccacece, la Tricolor ya garantizó su presencia en la cita de 2026, pero ahora busca mejorar su ubicación de cara al sorteo.

Para este compromiso el seleccionador Beccacece no cuenta con Moisés Caicedo por una molestia física. En cambio Gonzalo Plata no fue titular por precaución por un problema muscular.

Desarrollo del compromiso en Asunción

El encuentro empezó dinámico. El equipo de Gustavo Alfaro intenta provocar el error de Ecuador en salida. Sin embargo los de Beccacece se muestran firmes y buscan hacer daño por medio de contragolpes.

El arquero Hernán Galíndez, capitán de Ecuador, a los 11′ tuvo una buena reacción al detener un remate del paraguayo Ramón Sosa. El golero Galíndez a los 15′ le ahogó el grito de gol a Sosa, al ganarle en un mano a mano, mostrando su seguridad bajo los tres palos.

En los primeros 25 minutos, el combinado local se adueñó del esférico ante una tricolor que se mostraba incómoda. La ausencia de Moisés Caicedo se evidencia en el medio campo.

A los 29′, Nilson Angulo se perdió la más clara de Ecuador. El extremo tricolor no remató bien de primera tras un pase de Pedro Vite.

Con el pasar de los minutos, Ecuador se asentó y mejoró en el juego.El primer tiempo entre Paraguay y Ecuador finalizó sin goles.

A los 75′, Paraguay y Ecuador mantienen el marcador en cero.

Complemento en el Defensores del Chaco

Con los mismos protagonistas se inició el segundo tiempo En el complemento el combinado local salió con todo en busca del gol. Los locales metieron miedo con Ramón Sosa y Diego Gómez, pero Piero Hincapié y Joel Ordóñez evitaron que la tricolor fuera vulnerada.

El partido está trabado en el inicio del segundo tiempo.

Con el pasar de los minutos Ecuador tomó posesión del balón. Toca y toca buscando entrar en área rival. Paraguay decidido a jugar al contragolpe.

A los 66′ Galíndez tuvo una buena atajada en un remate de Antonio Sanabria y en el rebote Andrés Cubas reventó el horizontal.

En la siguiente jugada Kendry Páez tuvo la oportunidad de poner adelante a Ecuador. Sin embargo el jugador de Racing de Estrasburgo remató desviado.

Alineaciones confirmadas del Paraguay vs Ecuador

Los seleccionadores Sebastián Beccacece de Ecuador y Gustavo Alfaro de Paraguay confirmaron sus alineaciones para el partido por la fecha 17.

La alineación tentativa del Ecuador de Beccacece sería: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Jordi Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo ; Kendry Paéz y Enner Valencia.

La posible formación del Paraguay de Alfaro sería con: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Ramón Sosa, Miguel Almirón; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Una deuda histórica

Más allá del presente, Ecuador enfrenta uno de sus mayores retos históricos. En nueve visitas previas a Asunción por Eliminatorias, nunca consiguió puntos. La primera derrota se dio en 1981 y desde entonces todas las presentaciones terminaron en caídas. El antecedente más lejano se remonta a 1966, cuando la Tricolor visitó por primera vez suelo paraguayo en un clasificatorio rumbo a la Copa América 1967. En aquel duelo cayó 3-1 en el estadio Manuel Ferreira, marcando el inicio de una racha negativa que ya suma 58 años. Ahora, con la clasificación asegurada, Ecuador buscará romper ese maleficio en el Defensores del Chaco. Será un choque de realidades distintas: la presión para Paraguay y la oportunidad de revancha histórica para la Tri.