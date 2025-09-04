COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

Así alinearían Paraguay y Ecuador para el partido de este jueves por Eliminatorias Sudamericanas

La Tri ya está clasificada mientras que la Albirroja busca al menos un empate para asegurar un cupo a la cita de selecciones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Así alinearían Paraguay y Ecuador para el partido de este jueves por Eliminatorias Sudamericanas
Paraguay arma todo su poderío para lograr el objetivo mundialista.
Así alinearían Paraguay y Ecuador para el partido de este jueves por Eliminatorias Sudamericanas
Paraguay arma todo su poderío para lograr el objetivo mundialista.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

Paraguay y Ecuador se enfrentarán este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 18:30 (hora de Ecuador), en el estadio Defensores del Chaco. Será un partido clave para la Albirroja, que busca sellar su clasificación directa al Mundial 2026, mientras que la Tricolor afrontará el compromiso con menos presión tras haber asegurado su boleto en la fecha anterior.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro mantiene un invicto jugando en Asunción durante estas Eliminatorias y pretende extender esa racha para concretar su regreso a una Copa del Mundo. En su más reciente presentación en casa, Paraguay derrotó 2-0 a Uruguay, aunque posteriormente perdió 1-0 en su visita a Brasil, lo que lo obliga a sumar nuevamente ante su público.

La Tri llega bien al partido

Por su parte, Ecuador llega con la tranquilidad de haber alcanzado la clasificación matemática tras empatar 0-0 con Brasil en Guayaquil y repetir el marcador en su visita a Perú. Sin embargo, el equipo que conduce Sebastián Beccacece quiere seguir sumando para mantener la segunda posición en la tabla y asegurar un mejor lugar en el sorteo de la próxima cita mundialista.

La Tricolor se presenta a este compromiso con una nómina de 30 futbolistas, aunque no podrá contar con Alan Franco, suspendido por la expulsión sufrida en el duelo contra Perú. A diferencia de la fecha anterior, Beccacece dispondrá de todos sus delanteros en plenitud física, lo que le permitirá alinear un ataque con nombres de oficio desde el inicio.

Alineación tentativa de Paraguay

El once que planea Gustavo Alfaro con Paraguay para enfrentar a Ecuador sería con: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Se trata de una propuesta con equilibrio en defensa y velocidad por las bandas, con Almirón como figura clave en la generación ofensiva. La dupla Romero–Sanabria apunta a ser la encargada de liderar el ataque paraguayo.

Alineación tentativa de Ecuador

En el caso de Ecuador, Sebastián Beccacece probaría con: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo o Jordy Alcívar; Alan Minda y Enner Valencia.

La apuesta se centra en un bloque sólido en defensa con Hincapié y Pacho como ejes, mientras que en ofensiva se espera el liderazgo de Enner Valencia acompañado por Minda y Plata.

Con los equipos definidos, el partido en Asunción será también un duelo estratégico entre dos técnicos que ya saben lo que es dirigir a Ecuador y que ahora se enfrentarán con realidades diferentes en el camino hacia el Mundial 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO