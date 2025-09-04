Así alinearían Paraguay y Ecuador para el partido de este jueves por Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay y Ecuador se enfrentarán este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 18:30 (hora de Ecuador), en el estadio Defensores del Chaco. Será un partido clave para la Albirroja, que busca sellar su clasificación directa al Mundial 2026, mientras que la Tricolor afrontará el compromiso con menos presión tras haber asegurado su boleto en la fecha anterior.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro mantiene un invicto jugando en Asunción durante estas Eliminatorias y pretende extender esa racha para concretar su regreso a una Copa del Mundo. En su más reciente presentación en casa, Paraguay derrotó 2-0 a Uruguay, aunque posteriormente perdió 1-0 en su visita a Brasil, lo que lo obliga a sumar nuevamente ante su público.

La Tri llega bien al partido

Por su parte, Ecuador llega con la tranquilidad de haber alcanzado la clasificación matemática tras empatar 0-0 con Brasil en Guayaquil y repetir el marcador en su visita a Perú. Sin embargo, el equipo que conduce Sebastián Beccacece quiere seguir sumando para mantener la segunda posición en la tabla y asegurar un mejor lugar en el sorteo de la próxima cita mundialista.

La Tricolor se presenta a este compromiso con una nómina de 30 futbolistas, aunque no podrá contar con Alan Franco, suspendido por la expulsión sufrida en el duelo contra Perú. A diferencia de la fecha anterior, Beccacece dispondrá de todos sus delanteros en plenitud física, lo que le permitirá alinear un ataque con nombres de oficio desde el inicio.

Alineación tentativa de Paraguay

El once que planea Gustavo Alfaro con Paraguay para enfrentar a Ecuador sería con: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Se trata de una propuesta con equilibrio en defensa y velocidad por las bandas, con Almirón como figura clave en la generación ofensiva. La dupla Romero–Sanabria apunta a ser la encargada de liderar el ataque paraguayo.

Alineación tentativa de Ecuador

En el caso de Ecuador, Sebastián Beccacece probaría con: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo o Jordy Alcívar; Alan Minda y Enner Valencia.

La apuesta se centra en un bloque sólido en defensa con Hincapié y Pacho como ejes, mientras que en ofensiva se espera el liderazgo de Enner Valencia acompañado por Minda y Plata.

Con los equipos definidos, el partido en Asunción será también un duelo estratégico entre dos técnicos que ya saben lo que es dirigir a Ecuador y que ahora se enfrentarán con realidades diferentes en el camino hacia el Mundial 2026.