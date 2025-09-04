Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

La Selección de Ecuador enfrentará a Paraguay este jueves 4 de septiembre de 2025, desde las 18:30 (hora de Ecuador), en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por una nueva jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece intentará romper una de las estadísticas más negativas de su historia: nunca ha conseguido puntos en territorio paraguayo por clasificatorias.

En nueve visitas previas a Asunción por Eliminatorias, la Tricolor sufrió derrotas en todos los compromisos. La primera caída se remonta a 1981, y desde entonces cada intento terminó en frustración. A lo largo de más de cuatro décadas, la selección ecuatoriana no ha logrado siquiera un empate en cancha paraguaya.

Historial de Ecuador en Paraguay

El historial de desencuentros en Paraguay va más allá de los procesos premundialistas. En diciembre de 1966, rumbo a la Copa América de Uruguay 1967, la Conmebol dispuso una inédita etapa de clasificación previa. Ecuador enfrentó a Paraguay en una llave de ida y vuelta. En el duelo inicial, disputado en el estadio Modelo de Guayaquil, la Tri ganaba 2-0, pero en los últimos minutos permitió la igualdad 2-2. Una semana después, el 28 de diciembre de 1966, se produjo la primera visita oficial de Ecuador a Asunción.

En esa ocasión, el compromiso se disputó en el estadio Manuel Ferreira, del club Olimpia, escenario que fue demolido en abril de 2025. La selección ecuatoriana cayó 3-1, quedando eliminada de aquella Copa América. Ese encuentro marcó el inicio de una racha adversa ante Paraguay y que se ha mantenido con el paso de los años.

La Tri llega con tranquilidad

En la actualidad, el contexto es distinto. Ecuador llega a este compromiso con la clasificación asegurada al Mundial 2026. Bajo la dirección de Beccacece, la Tri ocupa la segunda posición en la tabla con 25 unidades, a diez puntos del líder. Además, acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas, lo que le otorga confianza en su visita a Asunción.

Por su parte, Paraguay afronta este partido con la posibilidad de sellar su regreso a una cita mundialista. La Albirroja, que ha tenido un rendimiento irregular en las Eliminatorias, busca aprovechar la localía para dar un paso decisivo hacia su objetivo.

El choque en el Defensores del Chaco pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades distintas: una Ecuador sin la presión de los puntos y un Paraguay urgido por asegurar su clasificación. Sin embargo, más allá de la situación actual, el encuentro representa para la Tricolor la oportunidad de dejar atrás una serie de 58 años sin éxitos en suelo paraguayo.

Últimos resultados por Eliminatorias

10 de octubre de 2024 – Ecuador 0 – 0 Paraguay.

24 de marzo de 2022 – Paraguay 3 – 1 Ecuador.

2 de septiembre de 2021 – Ecuador 2 – 0 Paraguay.

23 de marzo de 2017 – Paraguay 2 – 1 Ecuador.

24 de marzo de 2016 – Ecuador 2 – 2 Paraguay.