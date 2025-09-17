El PSG inicia con autoridad la defensa de su título en Champions League con Willian Pacho como titular; goleó 4-0 al Atalanta

El París Saint-Germain (PSG) de Willian Pacho dio un golpe de autoridad en el inicio de la Champions League 2025-2026 al imponerse 4-0 sobre el Atalanta en el Parc des Princes. El vigente campeón europeo no dejó dudas en su estreno en la fase de liga. Confirmó que va en serio en su camino por revalidar la corona continental.

El encuentro comenzó con un PSG enchufado desde el primer minuto. Apenas a los 3’, Marquinhos abrió el marcador con un cabezazo tras un centro medido de Fabián Ruiz. El dominio parisino no cedió. Al minuto 39, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja con un potente disparo. Esto ocurrió luego de una asistencia de Achraf Hakimi, firmando una primera parte de control absoluto de los locales.

En el complemento, la presión continuó. A los 51’, Nuno Mendes anotó el tercero tras recibir un pase de Bradley Barcola, sentenciando el partido. La goleada se cerró en el tiempo de reposición, cuando Gonçalo Ramos aprovechó un error defensivo y colocó el definitivo 4-0 con un disparo cruzado.

Pacho jugó todo el partido con el PSG

El ecuatoriano Willian Pacho, de 22 años, jugó con el PSG como titular en la zaga central junto a Marquinhos. Portando el dorsal 51, estuvo los 90 minutos y se mostró sólido en las coberturas y anticipos, en un partido donde los italianos apenas inquietaron. Atalanta registró 7 disparos en total, con solo 2 dirigidos al arco defendido por Lucas Chevalier.

Las estadísticas reflejaron la superioridad del cuadro de Luis Enrique: 66.9% de posesión, 719 pases completados con un 91.5% de precisión y 13 disparos a portería. Atalanta, en cambio, apenas logró 33.1% de posesión y un solo córner en todo el compromiso. El único amonestado del partido fue Yunus Musah, al minuto 44.

El equipo de Bérgamo intentó reaccionar en la segunda mitad con variantes como Nikola Krstović, Lazar Samardžić y Giorgio Scalvini, pero no encontró respuestas ante la presión constante del PSG. La falta de contundencia ofensiva reflejó las limitaciones del conjunto visitante frente a la jerarquía parisina.

Con este triunfo, el PSG suma sus primeros tres puntos en la fase de liga. Deja buenas sensaciones en su búsqueda por el bicampeonato europeo. Luis Enrique destacó la seriedad y el orden del equipo. Mientras tanto, Pacho consolidó su presencia en la defensa, ganándose la confianza en su primera gran cita continental con el club francés.

El próximo reto del PSG será en la Ligue 1, donde enfrentará al Olympique de Marsella. Este clásico servirá como termómetro antes de continuar su recorrido en Europa.