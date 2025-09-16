PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta.

Paris Saint-Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como titular en la zaga, enfrentará al Atalanta BC en su debut en la UEFA Champions League 2025-2026. El choque se dará este miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 14h00(hora de Ecuador) en el Parque de los Príncipes de París, Francia.

El árbitro será el suizo Sandro Schärer, asistido por Stéphane De Almeida y Jonas Erni, con Lionel Tschudi como cuarto oficial. Este partido, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga, marca el inicio de la campaña del vigente campeón PSG, que busca revalidar su título ganado en la final de 2025 ante Inter de Milán por 5-0.

Atalanta, tercer lugar en la Serie A anterior, regresa a la competición tras una temporada destacada, con el objetivo de avanzar en el nuevo formato de 36 equipos que juegan ocho partidos cada uno.

Historial de PSG vs Atalanta en Champions League

Los dos clubes se han enfrentado en una ocasión en la Champions League, durante los cuartos de final de la edición 2019-2020 el 12 de agosto de 2020 en Lisboa, donde PSG ganó 2-1 con goles de Marquinhos y Choupo-Moting.

Atalanta abrió el marcador con Sokratis Papastathopoulos, pero PSG avanzó a semifinales. Desde entonces, Atalanta ha consolidado su presencia europea, alcanzando octavos en 2020-2021 (eliminada por Real Madrid), cuartos en la Europa League 2021-2022 (eliminando a Bayer Leverkusen) y final de Europa League 2023-2024 (título 3-0 ante Leverkusen). En la temporada pasada, empató 0-0 con Arsenal y 2-2 con Barcelona en fase de grupos.

PSG, por su parte, ha alcanzado semifinales en cuatro de las últimas seis ediciones de Champions (2020, 2021, 2024, 2025), siendo el único club junto a Real Madrid en lograrlo. Su primer título llegó el 31 de mayo de 2025 en Múnich con la victoria 5-0 sobre Inter. Además, ganó la UEFA Super Cup 2025 ante Tottenham Hotspur y el FIFA Club World Cup 2025.

La competición 2025-26 introduce una fase de liga con playoffs para del 9º al 24º puesto, extendiéndose hasta mayo de 2026.

Forma reciente del PSG en Ligue 1 y rol de Willian Pacho

PSG llega en racha ganadora en la Ligue 1 2025-26, con cuatro victorias consecutivas para abrir la temporada. Sus últimos triunfos incluyen 2-0 ante Lens el 14 de septiembre de 2025 (goles de Bradley Barcola con doblete), 1-0 ante Toulouse, 1-0 ante Angers y 4-1 ante Le Havre el 16 de agosto de 2025, donde Pacho debutó oficialmente con el club. Líderes con 12 puntos en cuatro jornadas, muestran solidez defensiva y contundencia ofensiva bajo Luis Enrique.

Pacho, de 23 años, nacido el 16 de octubre de 2001 en Quinindé, Ecuador, mide 1.87 metros y juega como central izquierdo. Fichado del Eintracht Frankfurt en agosto de 2024 por 40 millones de euros, contrato hasta 2029, debutó en Champions en la final de 2025 y es el primer ecuatoriano en ganar el torneo. En la selección ecuatoriana, acumula 15 partidos desde 2023. En la alineación probable (4-3-3), formará dupla con Marquinhos junto a Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

Ausentes en PSG: Ousmane Dembélé (lesión), Lucas Beraldo, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in.

Dinámicas recientes de Atalanta en Serie A y fortalezas clave

Atalanta inicia la Serie A 2025-26 con resultados mixtos: dos empates consecutivos ante Parma y Pisa, seguidos de una goleada 4-1 sobre Lecce el 14 de septiembre de 2025. Bajo Ivan Jurić, que asumió tras Gian Piero Gasperini, buscan adaptarse, con énfasis en intensidad y transiciones rápidas. En la temporada pasada, terminaron terceros en Serie A y destacaron en Europa.

Fortalezas incluyen la defensa liderada por Isak Hien (sueco internacional), Giorgio Scalvini y Berat Djimsiti (32 años, 57 partidos europeos). En laterales, Raoul Bellanova (derecho) y Nicola Zalewski (izquierdo, ex-Roma). Mediocampo con capitán Marten de Roon y Mario Pasalic, en ausencia de Éderson (lesionado); posibles suplentes Yunus Musah o Marco Brescianini.

En ataque, Charles De Ketelaere (belga, creador de juego) y Daniel Maldini (hijo de Paolo Maldini) como titulares probables. Delantera con Nikola Krstović en lugar de Gianluca Scamacca (molestia en rodilla) y Ademola Lookman (dudoso por golpe). Davide Zappacosta y Achraf Hakimi lideran con 5 asistencias cada uno en la Champions anterior. Alineación probable (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Kamaldeen Sulemana, Krstovic.

Ausentes: Scamacca, Éderson, Lookman, Mitchel Bakker, Sead Kolasinac.

Estadísticas clave y alineaciones probables

PSG ha perdido solo uno de sus últimos 11 partidos ante equipos italianos en competiciones europeas. Ha ganado 10 de sus últimos 12 encuentros en Champions. Atalanta, por su parte, resistió a favoritos como Arsenal (0-0) y Barcelona (2-2) en la fase anterior.

Alineación probable de PSG (4-3-3): Arnau Tenas (o Matvey Safonov); Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.

Para Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Sulemana, Krstovic.

El partido se jugará en el Parque de los Príncipes, con capacidad para 48.000 espectadores, y será transmitido por plataformas UEFA. PSG ganó la Super Cup ante Tottenham y busca el cuadruplete tras el título mundial de clubes. Atalanta, con tres títulos europeos recientes (Europa League 2024, Supercopa 2024, Coppa Italia 2025), aspira a su mejor campaña en Champions.