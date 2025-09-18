El Club Brujas, con el ecuatoriano Joel Ordóñez, vence por 4-1 al AS Mónaco

El Club Brujas venció por 4-1 al AS Mónaco en el partido inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, disputado este jueves en el Estadio Jan Breydel de Brujas, Bélgica.

El equipo belga, con el ecuatoriano Joel Ordóñez como titular en la zaga, dominó el encuentro para sumar sus primeros tres puntos en la competición europea, superando a un rival francés que clasificó directamente por su posición en la Ligue 1.

El papel del ecuatoriano con el Club Brujas

Ordóñez jugó los primeros 80 minutos del partido, contribuyendo a la contención de los avances del AS Mónaco antes de ser sustituido por Jorne Spileers.

Joel, quien extendió recientemente su contrato con el Club Brujas hasta 2029, formó parte de una alineación inicial que incluyó a Simon Mignolet en el arco, junto a Brandon Mechele en la defensa central.

Su participación marca el debut oficial del zaguero tricolor en la Champions League, tras su paso por las eliminatorias sudamericanas con Ecuador ante Paraguay y Argentina.

El dominio local se evidenció desde el inicio, con el equipo belga presionando alto y generando oportunidades claras. Esta victoria representa un arranque positivo para el Club Brujas en la nueva fase de liga de la Champions, donde enfrentará a 35 rivales en un formato ampliado que reemplaza las fases de grupos tradicionales.

El desglose de la goleada

El primer gol llegó a los 32 minutos, obra de Nicolò Tresoldi, quien definió con precisión tras un pase de Hans Vanaken para poner el 1-0. Siete minutos después, a los 39, Raphael Onyedika amplió la ventaja con un remate de cabeza sobre un centro preciso, estableciendo el 2-0.

Antes del descanso, a los 45+2 minutos, el capitán Hans Vanaken selló el 3-0 con una volea espectacular desde el centro del área, tras un rebote en un córner. Estos tres tantos en la primera mitad llevaron al Club Brujas al vestuario con una ventaja clara, ante la celebración de los aficionados en las gradas del Jan Breydelstadion, que registró una asistencia de aproximadamente 25.000 espectadores.

En la segunda parte, el ritmo se mantuvo a favor de los dueños de casa. A los 75 minutos, Mamadou Diakhon concretó el 4-0 con un disparo de zurda desde el centro del área, asistido por Joaquin Seys, consolidando la superioridad ofensiva del Brujas.

El AS Mónaco no pudo reaccionar hasta el minuto 90, cuando Ansu Fati descontó para el 4-1, apenas 28 minutos después de ingresar al campo.

Contexto en la Champions y próximos retos

Esta goleada subraya la competitividad del Club Brujas en la élite europea, donde busca repetir actuaciones destacadas de temporadas pasadas, como sus avances en fases eliminatorias.

El equipo belga, que clasificó directamente por su posición en la liga doméstica, apuesta por talentos sudamericanos como Ordóñez para reforzar su zaga en un torneo que incluye duelos contra potencias como el Manchester City y el Barcelona.

Para el AS Mónaco, la derrota representa un tropiezo inicial en su retorno a la Champions tras una campaña sólida en Francia, donde venció 2-1 a Auxerre en su último partido liguero.

El próximo compromiso del Club Brujas en la Champions League será como visitante ante el Atalanta el 30 de septiembre, en un duelo clave para mantener el impulso. Mientras que el AS Mónaco medirá al Manchester City de local, el 1 de octubre.