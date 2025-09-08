Ecuador busca romper racha de 16 años sin vencer a Argentina de local

Ecuador se medirá contra Argentina este martes 9 de septiembre de 2025, a las 18h00, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El encuentro, que marca el centenario de partidos de Enner Valencia con la Tricolor y el último de Hernán Galíndez en estas eliminatorias, busca romper una racha de 16 años sin victorias locales ante la Albiceleste.

La tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, llega a este encuentro con la misión de cerrar su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con un resultado positivo frente a los campeones del mundo. Ubicada en la cuarta posición con 26 puntos, Ecuador ya aseguró su boleto al torneo en Estados Unidos, México y Canadá, pero buscará un triunfo histórico ante Argentina, líder con 38 puntos, que no pierde contra la Tricolor en suelo ecuatoriano desde el 10 de junio de 2009.

El partido tiene un significado especial para dos figuras clave de la selección. Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de Ecuador con 46 anotaciones, alcanzará su 100° partido con la camiseta nacional, un hito que será reconocido con un homenaje previo al encuentro. Por su parte, Hernán Galíndez, portero titular, confirmó que este será su último partido en las Eliminatorias: “De eliminatorias, es seguro el último mío. Pasó demasiado rápido”, expresó el guardameta.

Regresos y bajas en la Tricolor

Ecuador recupera a dos piezas fundamentales en el mediocampo: Alan Franco, ausente en el último partido ante Paraguay por acumulación de tarjetas, y Moisés Caicedo, quien está totalmente recuperado para liderar la zona central. Sin embargo, la probable ausencia de Pervis Estupiñán, debido a una sobrecarga muscular, obligará a Beccacece a ajustar su esquema. Una opción es la inclusión de Nilson Angulo como carrilero izquierdo, aunque también se evalúa a Kendry Páez para reforzar el ataque en lugar de Angulo, buscando mayor dinamismo ofensivo.

La alineación probable de Ecuador incluye a Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en la defensa; Angelo Preciado y Nilson Angulo como carrileros; Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite en el mediocampo; y Gonzalo Plata junto a Enner Valencia en la delantera.

Argentina sin Messi y con cambios

Por el lado de Argentina, el técnico Lionel Scaloni aprovechará el partido para probar nuevos nombres, ya que el equipo ya está clasificado. Lionel Messi no viajará a Guayaquil por decisión técnica, y Cristian Romero está suspendido por acumulación de amonestaciones. Leonardo Balerdi ocupará el lugar de Romero en la defensa, mientras que Lautaro Martínez está confirmado como titular en el ataque. Scaloni también evalúa a Giuliano Simeone, Nicolás González, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso para refrescar el once inicial.

La probable formación de la Albiceleste incluye a Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en el ataque.

Historial y antecedentes

En las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina domina el historial con 10 victorias en 17 enfrentamientos contra Ecuador, que suma 4 triunfos y 3 empates. En duelos como local, Ecuador tiene un balance más equilibrado: 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El último triunfo tricolor en casa fue el 10 de junio de 2009, cuando venció 2-0 con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios en Quito, bajo la dirección de Sixto Vizuete. En el Estadio Monumental, Ecuador registra 1 victoria y 2 empates en tres partidos de eliminatorias contra Argentina.

El antecedente más reciente entre ambos fue el 7 de septiembre de 2023, cuando Argentina ganó 1-0 con un gol de tiro libre de Lionel Messi. Sin embargo, Ecuador tiene un recuerdo imborrable: la victoria 0-2 en Buenos Aires el 8 de octubre de 2015, con anotaciones de Frickson Erazo y Felipe Caicedo, en el inicio de las Eliminatorias a Rusia 2018.

La apuesta de Beccacece

Bajo el mando de Sebastián Beccacece, Ecuador ha mostrado un crecimiento notable, especialmente en su solidez defensiva, con solo 5 goles encajados en 17 partidos, el mejor registro de las Eliminatorias. La Tricolor ha demostrado que puede competir en cualquier escenario, como lo evidenció el empate 0-0 ante Brasil en Guayaquil. Ahora, el desafío es cerrar el ciclo con una victoria que no solo alimente la ilusión de los hinchas, sino que también marque un hito tras 16 años, 2 meses y 27 días sin vencer a Argentina como local.

Los aficionados esperan un partido vibrante, con un Estadio Monumental lleno para despedir a Galíndez, celebrar a Valencia y soñar con un triunfo histórico.