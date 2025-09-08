Beccacece confirma que la selección de Ecuador buscará vencer a Argentina en Guayaquil.

Sebastián Beccacece, director técnico de la selección de Ecuador, confirmó que La Tri buscará vencer a Argentina el próximo martes. El encuentro corresponde a la nueva fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, un desafío clave para consolidar su campaña.

«Hay que valorar lo conseguido, porque se logró con mucho trabajo. Cuando llegamos, estábamos a tres puntos de quedar fuera incluso del repechaje. Fuimos puliendo el equipo y los resultados comenzaron a llegar», señaló Beccacece este domingo, al destacar la evolución del plantel.

Ecuador jugará ante Argentina en Guayaquil

El partido contra los campeones del mundo no se disputará en los 2.850 metros de Quito. El técnico decidió trasladar el duelo al Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en Guayaquil, donde la selección ecuatoriana ya empató con Brasil en junio.

«Estamos evaluando si jugar fuera de la altura, que antes nos llevaba al Mundial, puede ser beneficioso para competir de igual a igual en otros escenarios», explicó el DT argentino, sobre la polémica decisión de mover la sede.

La Tri clasificada y motivada

Actualmente, la selección de Ecuador ocupa la cuarta posición en la tabla con 26 puntos. El equipo ya aseguró su boleto al Mundial 2026, un logro celebrado por jugadores y aficionados.

Para Beccacece, la Tricolor hizo una «gran eliminatoria» a pesar de haber iniciado con tres puntos menos por la sanción del TAS en el caso Byron Castillo. El técnico considera que el plantel respondió con garra.

Beccacece y el duelo especial sin Messi

El entrenador confesó lo emocional del enfrentamiento frente a su país natal. «Mi bandera es la de Argentina, todos lo saben. Yo no me voy a poner a cantar un himno ecuatoriano, pero sí voy a defender al Ecuador como si fuese ecuatoriano, porque es lo que hoy corresponde desde mi profesión y también lo que les debo a estos futbolistas que dejan el alma», expresó con firmeza.

Mientras tanto, se espera la llegada de la selección argentina a Guayaquil sin su estrella Lionel Messi. El capitán descansará tras un acuerdo con el técnico Lionel Scaloni, lo que abre un nuevo escenario en este choque.