Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

Lionel Messi no jugará contra Ecuador en el cierre de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La selección de fútbol de Argentina enfrentará a Ecuador en el Monumental sin Messi, quien prioriza su descanso físico tras una reciente lesión muscular.
Lionel Messi arrastra una reciente lesión muscular y habló directamente con el técnico Lionel Scaloni. Ambos priorizaron el descanso pensando en la seguidilla de compromisos internacionales. Foto: X @Argentina.
Lionel Messi arrastra una reciente lesión muscular y habló directamente con el técnico Lionel Scaloni. Ambos priorizaron el descanso pensando en la seguidilla de compromisos internacionales. Foto: X @Argentina.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La selección de fútbol de Argentina disputará su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este lunes 9 de septiembre de 2025, enfrentando a Ecuador en el estadio Monumental de Barcelona SC, ubicado en Guayaquil. Sin embargo, el encuentro contará con una gran ausencia: Lionel Messi no formará parte de la delegación que viajará a la ciudad ecuatoriana.

El propio capitán albiceleste confirmó su ausencia este jueves 04 de septiembre luego del triunfo sobre Venezuela en zona mixta. Allí, el futbolista despejó cualquier especulación sobre su estado físico y explicó los motivos de la decisión.

Lionel Messi explica la decisión junto a Lionel Scaloni

Lionel Messi arrastra una reciente lesión muscular y habló directamente con el técnico Lionel Scaloni. Ambos priorizaron el descanso pensando en la seguidilla de compromisos internacionales.

“Hablé con Lionel Scaloni y él decidió que descanse porque recién vengo de recuperarme de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar el viaje (a Ecuador). También debo pensar en lo que se viene porque hay una seguidilla importante en la MLS”, declaró Messi, dejando en claro que se trató de una decisión consensuada.

Argentina ya está clasificada al Mundial 2026

Con 38 años, Messi volvió a sumar minutos recientemente con el Inter Miami en la Major League Soccer, además disputó el último partido de Eliminatorias con Argentina. Esa participación generó dudas por el nivel de exigencia en su físico.

Su historial de lesiones musculares y la intensidad del calendario influyeron en la determinación de no arriesgarlo en un partido sin implicaciones directas para la Albiceleste, que ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026.

Con la victoria lograda este jueves, Argentina alcanzó los 38 puntos en 17 partidos disputados en las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera se consolidó como líder indiscutible de la tabla con un amplio margen a falta de una sola jornada para el cierre.

