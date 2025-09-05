Messi brilla con un doblete en la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela

Argentina derrotó 3-0 a Venezuela este 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Monumental, Buenos Aires, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que marcó la despedida oficial de Lionel Messi como local en el certamen rumbo al Mundial 2026.

Una noche emotiva en el Monumental

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental, fue especial por ser el último partido oficial de Lionel Messi como local en Eliminatorias. Antes del inicio, el capitán argentino, acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, recibió una ovación ensordecedora al pisar el césped para el calentamiento. Antonela Roccuzzo, su esposa, observó desde un palco junto a la familia, mientras el público cantaba “Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar”.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, dominó desde el arranque. A los 39 minutos, Leandro Paredes recuperó un balón en el mediocampo y envió un pase preciso a Julián Álvarez. El delantero, conocido como La Araña, controló, ingresó al área y, en lugar de rematar, asistió a Messi, quien definió con un toque sutil, picando el balón sobre el arquero Rafael Romo para el 1-0.

A lo largo del primer tiempo, Argentina generó varias oportunidades. Nicolás Tagliafico y Thiago Almada probaron al arco, pero Romo respondió con solvencia. Cristian Romero marcó de cabeza tras un córner, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Segundo tiempo: Messi y Lautaro sellan la goleada

En el complemento, Argentina mantuvo el control. A los 31 minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un tiro libre rápido, Nicolás González envió un centro preciso y Lautaro Martínez, recién ingresado, conectó de cabeza para el 2-0. Cuatro minutos después, a los 35 minutos, Thiago Almada asistió a Messi, quien empujó el balón bajo el arco para su segundo gol y el 3-0 final.

Messi estuvo cerca del hat-trick a los 38 minutos, pero otro golazo suyo, nuevamente picando el balón, fue anulado por posición adelantada. Con este doblete, el capitán llegó a ocho goles en las Eliminatorias, superando a Luis Díaz como máximo goleador del torneo. José Manuel López, convocado por Scaloni, no estuvo entre los jugadores disponibles para el encuentro.

Histórico y estadístico

Con esta victoria, Argentina alcanzó 38 puntos, consolidándose como líder inalcanzable de las Eliminatorias, con 10 puntos de ventaja sobre Brasil, su escolta. Venezuela, dirigida por Fernando Batista, quedó con 18 puntos en el séptimo puesto, en zona de repechaje, pero su derrota, combinada con el triunfo de Colombia sobre Bolivia, eliminó sus chances de clasificación directa al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido marcó un hito para Messi, quien igualó al ecuatoriano Iván Hurtado con 72 partidos en Eliminatorias, récord histórico en Sudamérica. Además, sus 36 goles en este torneo lo consolidan como el máximo anotador histórico, superando a Luis Suárez (29). Argentina mantiene un dominio abrumador sobre Venezuela, con 24 victorias en 29 enfrentamientos históricos, incluyendo seis triunfos en los últimos siete duelos por Eliminatorias.

Cierre de las Eliminatorias

Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando a Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil, a las 18h00. Venezuela, por su parte, recibirá a Colombia en Maturín, buscando asegurar el repechaje.

La noche en el Monumental fue un homenaje a Messi, quien, con 193 presencias y 134 goles con la Albiceleste, suma títulos como el Mundial de Catar 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022. Aunque no ha anunciado su retiro, el capitán vivió un momento emotivo, despidiéndose del público con aplausos y visiblemente conmovido.

Un equipo sólido rumbo al Mundial

Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, mostró su jerarquía en un partido sin sobresaltos. La conexión entre Paredes, Álvarez, Almada, y Messi fue clave para desarmar a una Venezuela que no logró generar peligro significativo. Emiliano Martínez, en el arco, apenas fue exigido, mientras Cristian Romero y Nicolás Otamendi aseguraron la solidez defensiva.

El próximo desafío en Guayaquil será una oportunidad para que Scaloni continúe probando variantes de cara al Mundial. Mientras tanto, el Monumental despidió a su ídolo con una goleada que refuerza la ilusión de defender el título mundial en 2026.