Delfín SC y El Nacional abren el Hexagonal 2 en medio de crisis deportivas

El Delfín SC y el Club Deportivo El Nacional abrirán este domingo el Hexagonal 2 del campeonato nacional. Esta es la fase en la que los siguientes seis equipos disputan el último cupo a la Copa Sudamericana. El partido está programado para este sábado 4 de octubre, a las 14h00 en el estadio Jocay de Manta, en un contexto marcado por la crisis deportiva que atraviesan ambos clubes.

Los “cetáceos”, dirigidos por Patricio Urrutia, llegan con el reto de mejorar un rendimiento que los dejó al borde del cuadrangular de descenso. Su empate 0-0 ante Independiente del Valle les permitió conservar la categoría. Sin embargo, las cifras muestran una temporada irregular: 26 goles a favor y 42 en contra, además de una preocupante sequía de resultados positivos.

Delfín SC busca romper la racha negativa

El cuadro manabita no gana desde el 28 de junio, cuando superó 2-0 al Manta en el Jocay. Desde entonces acumula una racha de 14 partidos sin victorias, lo que los ubica en el último lugar del segundo hexagonal con 31 unidades.

Para este compromiso, el técnico ecuatoriano contará con el regreso del lateral izquierdo Carlos Cuero, quien superó un problema familiar. Sin embargo, no podrá disponer de Jerry Parrales, suspendido tras acumular cinco cartulinas amarillas. La ausencia del lateral derecho obliga a Urrutia a ajustar su esquema en defensa. El objetivo es dar mayor solidez a un equipo que ha mostrado falencias tanto en ataque como en contención.

Los manabitas además buscarán revancha contra El Nacional, rival que los derrotó en los dos partidos previos de la temporada. En el primer encuentro, disputado en el Olímpico Atahualpa, los “puros criollos” ganaron 3-2. En el duelo de revancha, jugado en el Jocay, los visitantes golearon 3-0, resultado que dejó golpeado al equipo manabita.

El Nacional llega en crisis deportiva e institucional

El panorama no es más alentador para El Nacional. Los “militares”, dirigidos por Juan Carlos Pérez, atraviesan su peor momento en la temporada. En sus últimos dos partidos recibieron nueve goles sin marcar ninguno. Esto ocurrió tras caer frente a Emelec y Mushuc Runa, lo que reflejó sus dificultades ofensivas y defensivas.

El equipo capitalino ocupa el penúltimo lugar en el hexagonal con 34 unidades, apenas tres más que Delfín. Sus estadísticas confirman un desequilibrio en el juego: 32 goles anotados y 46 recibidos. Estos números exigen ajustes inmediatos si pretende mantenerse competitivo en esta fase.

A la crisis deportiva se suma la situación institucional. Según informó el técnico Pérez en diálogo con el medio deportivo nacional, los jugadores David Cabezas y Anthony Bedoya no serán considerados durante lo que resta de la temporada. La decisión obedece a problemas internos y presuntas intimidaciones. Esto refleja el difícil momento que vive el club tanto en lo económico como en lo organizativo.

El contexto del Hexagonal 2

El Hexagonal 2 se perfila como una etapa decisiva, ya que define al equipo que obtendrá el último cupo a la Copa Sudamericana 2026. En esta fase participan seis equipos, y cada punto resulta determinante para evitar la eliminación.

El Delfín SC buscará aprovechar la localía en el Jocay para recomponer su camino y aspirar a puestos internacionales. Mientras tanto, El Nacional intentará dejar atrás las goleadas sufridas y recuperar su nivel futbolístico. Ambos equipos saben que el arranque de esta etapa marcará el rumbo de sus aspiraciones.