Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín SC apunta a la Copa Sudamericana 2026 desde el hexagonal

Los Cetáceos juegan un crucial el sábado 4 de octubre duelo ante El Nacional en el estadio Jocay.
Jugadores de Delfín SC en un entrenamiento.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Delfín quiere salvar la temporada con una clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. Delfín SC enfrenta un desafío crucial en el hexagonal intermedio de la Liga Pro 2025, con el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. 

Los cetáceos, ubicados en el puesto 12 de la fase inicial con 31 puntos, inician esta etapa con una desventaja de 15 unidades frente al líder Deportivo Cuenca, que acumula 46 puntos. Aucas, Emelec, Macará y El Nacional completan el grupo que disputará el boleto continental en un formato de 10 fechas ida y vuelta, arrastrando los puntos de la primera fase.

Delfín SC ante El Nacional

A pesar de la brecha, el equipo mantense no pierde la esperanza y busca arrancar con un triunfo en su debut. Mañana, a las 14h00, Delfín recibirá a El Nacional en el estadio Jocay, en un duelo clave para sumar puntos y acercarse al objetivo. Ayer, los cetáceos ultimaron detalles en su entrenamiento en el mismo escenario, dejando listo el once titular para enfrentar a los militares.

El defensa central argentino Mateo Burdisso, una de las figuras del equipo, expresó optimismo tras la práctica: “Estamos más tranquilos por no jugar el cuadrangular por la permanencia. En el hexagonal daremos lo mejor. Será un partido complicado, ellos llegan en nuestra misma situación, pero esperamos ganar”. Burdisso, ha disputado 26 partidos y ha anotado 3 goles esta temporada, se consolida como uno de los extranjeros más destacados de Delfín y del torneo.

