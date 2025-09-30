Cuadrangular por la permanencia pone a prueba a Manta FC y Mushuc Runa

El cuadrangular por la permanencia en la Liga Ecuabet 2025 arrancó con Manta FC y Mushuc Runa como los principales candidatos a perder la categoría, debido a su irregular desempeño y desventaja en puntos. Los cuatro equipos involucrados –Manta FC, Mushuc Runa, Técnico Universitario y Vinotinto FC– luchan por evitar el descenso a la Serie B 2026, pero las miradas se centran en Manta, con 26 puntos y problemas defensivos, y Mushuc Runa, afectado por inconsistencias y un saldo goleador negativo. El torneo, que inicia esta semana, promete ser un desafío crucial para ambos clubes.

La campaña del Manta FC

Manta FC, colista con 26 puntos, enfrenta el panorama más complicado. Su falta de solidez defensiva y escasa contundencia en momentos clave lo han dejado vulnerable, especialmente en partidos como visitante. A pesar de victorias relevantes en casa durante la primera etapa, su fragilidad fuera del estadio Jocay lo convierte en un rival accesible. Sin un cambio inmediato en su funcionamiento, el equipo manabita arriesga un descenso casi seguro.

El club manabita registra 5 victorias, 11 empates y 14 derrotas, lo que refleja un porcentaje de efectividad del 28.88%. Anotó 34 goles y recibió 53, siendo el equipo más goleado del torneo, por encima de Mushuc Runa, que tuvo 50 tantos recibidos.

El 2 de septiembre, Efrén Mera dejó de ser técnico del Manta FC y fue reemplazado por Javier Carvajal. Bajo su dirección, Manta FC acumuló 5 victorias, 8 empates y 9 derrotas, sumando 23 puntos con un porcentaje de efectividad del 34.85%. Mera, conocido como “El Cachorro”, asumió el banquillo de Manta FC en enero de 2024 tras retirarse como jugador profesional. Su debut como entrenador en la Serie B resultó en el ascenso del club con 17 victorias, 9 empates y 9 derrotas en 35 partidos.

📍Presentamos el fixture de la Fase Final de la Liga Ecuabet 😜⚽️ Hexagonales y cuadrangular 🤜🏻🤛🏻#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/0GBrIU5Bii — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) September 29, 2025

Los otros rivales

Mushuc Runa, por su parte, llega tras una goleada 5-0 ante El Nacional que maquilló una campaña irregular. Sin embargo, su saldo goleador negativo evidencia problemas defensivos, y su dependencia de momentos puntuales en lugar de un plan sostenido limita sus opciones. Aunque el Ponchito ha mostrado carácter en partidos de alta presión, el formato corto del cuadrangular, donde los errores son costosos, reduce sus márgenes de maniobra.

Técnico Universitario, conocido como el Rodillo Rojo, parte con una ligera ventaja al contar con un plantel más equilibrado y un punto adicional sobre sus rivales directos. Por su lado, Vinotinto FC destaca por su orden táctico, aunque carece de contundencia ofensiva. Esta combinación les otorga un respiro inicial, pero la competencia cerrada del cuadrangular no permite descuidos.

Calendario y Claves del Cuadrangular

El calendario del cuadrangular, que abarca seis fechas, enfrenta a los equipos en duelos directos que definirán su destino. En la primera fecha, Manta FC recibe a Técnico Universitario, mientras Mushuc Runa se mide ante Vinotinto FC. Las fechas posteriores incluyen enfrentamientos clave como Mushuc Runa vs. Manta en la segunda jornada y Técnico Universitario vs. Vinotinto en la cuarta. La última fecha, con Vinotinto vs. Mushuc Runa y Técnico Universitario vs. Manta, podría ser decisiva.

Para Manta y Mushuc Runa, sumar puntos desde el inicio es crucial. Una derrota en la primera fecha podría comprometer sus aspiraciones y acercarlos a la Serie B. La presión recae especialmente en los partidos entre rivales directos, donde cada gol y cada punto tendrán un peso determinante.

Contexto de la Lucha por la Permanencia

El cuadrangular por la permanencia es una fase crítica de la Liga Ecuabet, diseñada para definir qué equipo desciende a la Serie B. Los clubes llegan con el desgaste de una temporada exigente, y factores como la localía, la efectividad goleadora y la solidez defensiva serán clave. Manta FC, con su historial de altibajos, enfrenta el reto de mejorar su rendimiento fuera de casa, mientras Mushuc Runa debe superar su inconsistencia para evitar el descenso.

Técnico Universitario y Vinotinto FC, aunque en mejor posición, no están exentos de riesgos. El Rodillo Rojo, con un plantel más sólido, buscará aprovechar su experiencia, mientras Vinotinto confía en su disciplina táctica para mantenerse en la máxima categoría.