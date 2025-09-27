COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Manta FC cae 3-1 frente a Macará en el Estadio Jocay por la Liga Pro

Los atuneros tienen 10 fechas que no ganan. Jugarán el cuadrangular por la permanencia.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Javier Carvajal, entrenador del Manta FC
Javier Carvajal, entrenador del Manta FC
Javier Carvajal, entrenador del Manta FC
Javier Carvajal, entrenador del Manta FC

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

El Manta FC “no da pie con bola”, ayer perdió de local 3-1 ante el Macará en el estadio JocayEl partido estuvo parejo en la primera etapa, al minuto 8 del partido, Jostin Alman tuvo la primera ocasión clara del partido con un mano a mano ante el portero del Macará, pero Cristian Correa lo atajó. El Macará dejó ver sus intenciones y se puso en ventaja a los 38 minutos, por intermedio de Mateo Viera. 

El empate del Manta FC llegó pronto. Antes del final del primer tiempo, Daniel Valencia empató el encuentro para el Manta con una fuerte definición, tras un cabezazo de Jostin Alman. Sin embargo, el Macará quería la victoria y encontró el segundo gol a los 79 minutos, por intermedio de Federico Paz. Y la tercera llegó a los 94’, después de una larga corrida y un gran remate de Janpol Morales, que sentenció el partido y la victoria para el equipo ambateño. 

Este resultado deja a los mantenses complicados para enfrentar el cuadrangular por la permanencia en la serie A.

El Manta FC es el peor de la Liga Pro

Es que el conjunto manabita no gana desde el 12 de julio cuando venció 4-2, justamente como local, a Universidad Católica. Algo que lo hundió en la tabla y lo ha obligado a jugar el cuadrangular de permanencia. El reemplazo de Javier Carvajal por Efrén Mera en el banquillo mantense no ha surtido el efecto deseado, porque han seguido los malos resultados.

El Manta es el peor equipo de la Liga Pro. En 30 fechas solo sumó 26 puntos. Ganó 5 partidos, empató 11 y perdió 14. Además tienen el arco más vencido del torneo. Le han marcado 53 goles. En cuadrangular tienen que mejorar si es que se quieren mantener en la serie A. Hasta ahora es el principal opcionado para perder la categoría. 

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa denuncia irregularidad tras cierre temporal de sus oficinas en Cuenca

Exportaciones de banano en Ecuador crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Explosivos decomisados y marchas indígenas marcan octavo día del paro en Ecuador

Martes 30 de septiembre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán el clima en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO