Manta FC cae 3-1 frente a Macará en el Estadio Jocay por la Liga Pro

El Manta FC “no da pie con bola”, ayer perdió de local 3-1 ante el Macará en el estadio Jocay. El partido estuvo parejo en la primera etapa, al minuto 8 del partido, Jostin Alman tuvo la primera ocasión clara del partido con un mano a mano ante el portero del Macará, pero Cristian Correa lo atajó. El Macará dejó ver sus intenciones y se puso en ventaja a los 38 minutos, por intermedio de Mateo Viera.

El empate del Manta FC llegó pronto. Antes del final del primer tiempo, Daniel Valencia empató el encuentro para el Manta con una fuerte definición, tras un cabezazo de Jostin Alman. Sin embargo, el Macará quería la victoria y encontró el segundo gol a los 79 minutos, por intermedio de Federico Paz. Y la tercera llegó a los 94’, después de una larga corrida y un gran remate de Janpol Morales, que sentenció el partido y la victoria para el equipo ambateño.

Este resultado deja a los mantenses complicados para enfrentar el cuadrangular por la permanencia en la serie A.

El Manta FC es el peor de la Liga Pro

Es que el conjunto manabita no gana desde el 12 de julio cuando venció 4-2, justamente como local, a Universidad Católica. Algo que lo hundió en la tabla y lo ha obligado a jugar el cuadrangular de permanencia. El reemplazo de Javier Carvajal por Efrén Mera en el banquillo mantense no ha surtido el efecto deseado, porque han seguido los malos resultados.

El Manta es el peor equipo de la Liga Pro. En 30 fechas solo sumó 26 puntos. Ganó 5 partidos, empató 11 y perdió 14. Además tienen el arco más vencido del torneo. Le han marcado 53 goles. En cuadrangular tienen que mejorar si es que se quieren mantener en la serie A. Hasta ahora es el principal opcionado para perder la categoría.