Barcelona SC inicia hexagonal final con rendimiento histórico bajo y desventaja de 10 puntos

Barcelona Sporting Club (Barcelona SC) inicia el hexagonal final por el título de la Liga Pro 2025 en condiciones adversas, con una desventaja de 10 puntos respecto al líder, Independiente del Valle. Los antecedentes de la temporada indican que el ‘Ídolo’ solo suma dos triunfos en 10 partidos frente a los equipos clasificados a esta instancia, lo que complica su aspiración por el título.

El Desafío de los Antecedentes Directos

Los ‘toreros’ han mostrado un rendimiento particularmente bajo en los enfrentamientos directos durante la fase regular. El club no ha conseguido la victoria ante tres de los cinco rivales que compartirá el hexagonal final: Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica.

Frente a Independiente del Valle, el líder del torneo, Barcelona SC cedió cuatro de seis puntos posibles, tras una goleada 4-0 en el estadio Banco Pichincha y un empate 1-1 como visitante. La situación es más crítica ante Liga de Quito, que se impuso en los dos partidos disputados, sumando los seis puntos en juego con marcadores de 3-1 en Quito y 1-0 en Guayaquil. Universidad Católica también superó en puntos al ‘Ídolo’, obteniendo cuatro de seis posibles, con una victoria 3-2 en el estadio Banco Pichincha y un empate 2-2 en el Atahualpa.

Ante estos tres clubes, el rendimiento global de Barcelona SC en 2025 ha sido inferior. Los únicos triunfos en el hexagonal se registraron contra Orense y Libertad. El registro con Orense está igualado, con una victoria 2-0 en casa y una derrota 3-1 fuera. Solo ante Libertad (victoria 4-1 y empate 3-3) el ‘Ídolo’ se impone en los números globales en esta temporada.

La Peor Campaña de Local en Liga Pro

Además de los resultados en los enfrentamientos directos, el rendimiento del equipo jugando en el Monumental marca la peor temporada de Barcelona SC desde la creación de la Liga Pro en 2019.

En esta temporada 2025, de 15 partidos jugados como local, el ‘Ídolo’ registró seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Esto significa que de los 45 puntos posibles como dueño de casa, solo se han sumado 22, resultando en una efectividad del 48,9%. Este porcentaje de rendimiento como local supera la marca de la campaña de 2022, que hasta ahora era la peor con un 50% de efectividad (24 puntos de 48 posibles en 16 partidos).

Estos números reflejan la dificultad que ha tenido Barcelona SC para asegurar puntos en su propio reducto. El equipo debe revertir esta tendencia en los 10 partidos restantes del año si busca un repunte que le permita pelear por el título. El objetivo más tangible y realista para los ‘canarios’ en este momento es alcanzar el segundo lugar de la tabla, lo que garantizaría un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.