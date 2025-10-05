Previa Barcelona vs Independiente: un arranque decisivo del hexagonal de LigaPro

Barcelona SC comienza este domingo una nueva etapa en su lucha por la corona de la LigaPro. Desde las 17h30, en el estadio Monumental, el Ídolo se enfrenta a Independiente del Valle en la primera fecha del hexagonal final. El duelo pondrá frente a frente a dos equipos con realidades diferentes: los amarillos llegan con refuerzos en su plantilla, mientras que los rayados buscan ratificar su solidez.

La escuadra dirigida por Ismael Rescalvo tendrá dos buenas noticias: la vuelta de Leonai Souza y Xavier Arreaga. Ambos cumplieron un partido de suspensión y estarán disponibles para el arranque del hexagonal. La mala noticia, sin embargo, es la ausencia de Gustavo Vallecilla, que todavía debe cumplir un encuentro de sanción tras su expulsión frente a Deportivo Cuenca.

Joao Rojas, uno de los jugadores que retorna tras una larga lesión, reconoció la importancia del duelo. “Será un partido durísimo, pero clave para arrancar con fuerza. El estadio estará lleno y queremos regalarle un triunfo a la hinchada”, afirmó en la previa.

Barcelona SC, con deudas pendientes

El Ídolo cerró la primera fase con un empate ante Aucas, resultado que dejó sabor amargo. En el balance general, Barcelona mostró poca efectividad frente a los rivales que también disputan el hexagonal. Apenas logró nueve puntos de treinta posibles, un 30% de efectividad. Contra Independiente del Valle perdió 0-4 en casa y rescató un empate 1-1 en Quito.

Tampoco tuvo éxito frente a Liga de Quito, con derrotas tanto en Guayaquil como en la capital. Ante Universidad Católica apenas sumó un punto de seis. Los únicos triunfos resonantes fueron frente a Orense (2-0) y Libertad FC en Loja (1-4). Esta irregularidad preocupa, aunque el regreso de jugadores clave y la localía pueden ser factores decisivos.

Independiente, sólido y efectivo

El panorama es distinto para Independiente del Valle. Los rayados, dirigidos por Javier Rabanal, llegan como el mejor equipo en cuanto a rendimiento frente a sus rivales del hexagonal. De 30 puntos posibles sumaron 17, con un 56,66% de efectividad.

En el torneo han demostrado equilibrio defensivo, apenas 23 goles recibidos en 30 partidos, y un ataque contundente con 55 anotaciones. Claudio Spinelli, con 16 tantos, es la principal carta ofensiva. Además, el recuerdo de la goleada 0-4 en el Monumental todavía pesa en Barcelona, que intentará revertir esa historia.

Independiente, que se ubica con diez puntos de ventaja sobre Barcelona en la acumulada, sabe que una victoria en Guayaquil le permitiría arrancar el hexagonal con un golpe de autoridad y una ventaja casi determinante en la lucha por el título.

Un partido con sabor a final

El duelo entre toreros y rayados tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Por un lado, Barcelona buscará aferrarse a la ilusión de acortar distancias y mantener vivo el sueño del campeonato en su año centenario. Por el otro, Independiente llega con un equipo consolidado que quiere aprovechar su ventaja para acercarse a la gloria.

El Monumental se vestirá de amarillo para acompañar al Ídolo. La hinchada espera un triunfo que sirva de impulso en esta nueva etapa. Pero la tarea no será fácil: Independiente del Valle ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del campeonato y quiere confirmarlo desde el primer partido.