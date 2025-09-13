Arsenal golea 3-0 al Nottingham Forest en Londres y Piero Hincapié espera su debut

El Arsenal venció este sábado 13 de septiembre de 2025 al Nottingham Forest por 3-0 en el Emirates Stadium, por la cuarta fecha de la Premier League, en el primer partido donde el ecuatoriano Piero Hincapié fue convocado, aunque permaneció los 90 minutos en la banca por decisión del entrenador Mikel Arteta.

Hincapié, presente en la banca del Arsenal

El defensa ecuatoriano vivió su primera experiencia oficial con la camiseta del Arsenal. La transmisión oficial mostró a Hincapié sentado muy cerca de la zona técnica, junto al propio Arteta. Su ausencia en el campo no sorprendió, pues apenas el jueves 11 de septiembre realizó su primer entrenamiento tras regresar de la doble fecha con la Selección de Ecuador.

El zaguero fue presentado como nuevo jugador de los “gunners” el lunes 1 de septiembre. De inmediato viajó a unirse a la Tri, y solo después de cumplir con la ventana FIFA se integró a las prácticas en Londres. Su debut, según los analistas, dependerá de su adaptación al estilo táctico de Arteta.

Zubimendi y Gyökeres sentencian el triunfo

La goleada del Arsenal se selló con un doblete de Martín Zubimendi a los 32 y 79 minutos, y un tanto del sueco Viktor Gyökeres al 46. Con esta victoria, el club londinense sumó nueve puntos en cuatro jornadas, colocándose temporalmente en el primer lugar de la tabla de la Premier League.

El diario español AS elogió a Zubimendi: “Qué fichaje hizo el Arsenal con Martín Zubimendi, y qué centrocampista dejó escapar el Real Madrid. Los 70 millones de euros (USD 75,2 millones) que pagaron los gunners este verano se van a quedar cortos”. Además, destacó que el volante anotó tantos goles en este inicio de temporada como en toda la campaña anterior con la Real Sociedad.

El plan táctico de Mikel Arteta

Mikel Arteta sorprendió al alinear a Zubimendi junto a Mikel Merino y Martin Odegaard, dejando en la banca a Declan Rice. El plan le funcionó durante buena parte del partido, aunque el Arsenal sufrió por la lesión en el hombro de Odegaard, la segunda en lo que va del curso.

El Nottingham Forest, dirigido ahora por Ange Postecoglou tras la salida de Nuno Espírito Santo, no logró frenar el dominio londinense. La lesión de su central Murillo agravó aún más la situación y dejó al club con dudas defensivas de cara a lo que resta de la temporada.

Gyökeres confirma su adaptación al Arsenal

El delantero sueco Gyökeres, fichado desde el fútbol portugués, sumó su tercer gol en la Premier League. “Se empieza a parecer al delantero que asombró en Portugal”, señaló la prensa británica. Su aporte en el área le dio solidez al ataque del Arsenal, que se mostró efectivo y sólido en Londres.

Con este resultado, el Arsenal cambia ahora el “chip” para enfrentar el martes al Athletic Club de Bilbao en San Mamés por la Champions League. En la Premier, recibirá el domingo 21 de septiembre al Manchester City, en lo que será una verdadera prueba de fuego.

Mientras tanto, Piero Hincapié sigue esperando su oportunidad. El ecuatoriano ya cumplió con el primer paso al ser parte de la convocatoria. Su debut oficial podría llegar en los próximos compromisos, una vez que sume más entrenamientos y se acople al sistema del técnico español.