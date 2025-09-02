Piero Hincapié, nuevo fichaje del Arsenal, se une a la selección ecuatoriana

Piero Hincapié, defensor ecuatoriano del Arsenal, se unió en Buenos Aires, Argentina, a los trabajos de la ‘tricolor’ para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Paraguay y Argentina, buscando consolidar la clasificación de Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que el defensor Hincapié, de 23 años, se integró este 2 de septiembre a la concentración de la ‘tri’ completando la lista de 30 jugadores convocados por Sebastián Beccacece. Hincapié, presentado el 1 de septiembre como nuevo jugador del Arsenal tras dejar el Bayer Leverkusen, pasó exámenes médicos en Londres y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2026.

El primer futbolista en llegar a la concentración fue el arquero David Cabezas, quien se sumó tras la victoria 1-0 de El Nacional sobre Vinotinto el 29 de agosto. El sábado por la noche arribaron Hernán Galíndez (Huracán) y Pervis Estupiñán (Milan), ambos titulares en sus clubes. El domingo, Moisés Caicedo llegó tras jugar los 90 minutos en el triunfo 2-0 del Chelsea sobre Fulham.

Caicedo expresó. “Es especial, sabemos lo que significa Messi para el fútbol y vamos a hacer un buen espectáculo”. Otros convocados, como Alan Minda, Leonardo Campana, Willian Pacho, Moisés Ramírez, John Yeboah, Félix Torres, John Mercado, Denil Castillo, Angelo Preciado, y Kendry Páez, se incorporaron entre domingo y lunes, según publicaciones de La Tri en redes sociales.

Enner Valencia, capitán de Ecuador, fue uno de los últimos en llegar y recibió a Hincapié con un abrazo, destacando el orgullo por su fichaje al Arsenal. La selección, ya clasificada al Mundial 2026, enfrentará a Paraguay el 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción a las 18h30 y a Argentina el 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil a las 18h00.

Base en Argentina

El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece decidió concentrar en Buenos Aires antes de viajar a Asunción, una estrategia inusual, ya que la selección suele reunirse en Quito o Guayaquil. Francisco Egas, presidente de la FEF, explicó.

“La decisión de Sebastián fue hacer base en Argentina por la adaptación al huso horario y la tranquilidad de un país donde se vive el fútbol”. Beccacece, también añadió. “Elegimos Argentina por la intimidad, el tiempo de viaje de solo hora y media a Asunción y el mismo huso horario. La rutina diaria será igual que en Ecuador”.

La selección entrenará el martes por la tarde y el miércoles completo en Buenos Aires antes de volar a Paraguay. Tras el partido contra la Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, Ecuador regresará a Guayaquil para preparar el duelo contra Argentina, que marcará el cierre de las Eliminatorias y el último partido de Lionel Messi en este proceso clasificatorio.

Contexto de la convocatoria

Ecuador, segundo en la tabla de Eliminatorias con 25 puntos, busca consolidar su posición en el Ranking FIFA para acceder al Bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026, según Francisco Egas.

La lista de Beccacece incluye a jugadores clave como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, y Kendry Páez, además de sorpresas como Darwin Guagua, Jordy Alcívar, y Patrik Mercado de Independiente del Valle. Sin embargo, la ausencia de Jeremy Sarmiento, quien juega en el Cremonese de Italia, generó debate entre los aficionados.

Preparación para el Mundial

Con la clasificación asegurada, Beccacece utiliza estos partidos para afinar el equipo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La incorporación de Hincapié, reciente campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania con Leverkusen, refuerza la defensa junto a Félix Torres y Willian Pacho. La Tri espera cerrar las Eliminatorias con victorias para consolidar su proyecto bajo el mando del técnico argentino, quien asumió el cargo en 2024.