Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

WhatsApp habilita live photos en iOS y Android con sonido y movimiento

Al enviar una live photo, el formato se mantiene con movimiento y sonido original. Esto asegura que el destinatario reciba el mismo contenido tal como fue capturado. La novedad mejora la autenticidad de la comunicación digital.
WhatsApp habilita live photos en iOS y Android con sonido y movimiento.
En cuanto a herramientas, la plataforma de mensajería ha mejorado la búsqueda de chats grupales permitiendo localizarlos a partir de un participante. Foto: Europa Press.
Elías Sánchez

Redacción ED.

WhatsApp ha lanzado una actualización que ahora permite a los usuarios compartir fotografías en movimiento o ‘live photos’ en dispositivos iOS y Android. Esta innovación busca que las conversaciones incluyan más dinamismo y naturalidad.

Las fotografías en movimiento son imágenes que los smartphones capturan mediante una función que registra un instante antes y otro después. De esta manera, generan un clip breve con movimiento y sonido.

WhatsApp incorpora soporte para live photos

De acuerdo con WhatsApp, estas imágenes “capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”, lo que permite “compartir momentos más enriquecedores con amigos en cualquier plataforma”. La compañía busca reforzar la experiencia visual.

Precisamente, para garantizar esa conexión, el servicio de mensajería de Meta ahora ofrece soporte para fotografías en movimiento, tanto en iOS como en Android, logrando que cada usuario disfrute del contenido sin perder calidad.

Las live photos conservan movimiento y audio

Al enviar una live photo, el formato se mantiene con movimiento y sonido original. Esto asegura que el destinatario reciba el mismo contenido tal como fue capturado. La novedad mejora la autenticidad de la comunicación digital.

Este soporte llega junto a otras actualizaciones de WhatsApp, como la introducción de temas y fondos de chat creados por el asistente Meta AI, además de nuevos paquetes de stickers.

Más funciones dentro de WhatsApp

En cuanto a herramientas, la plataforma de mensajería ha mejorado la búsqueda de chats grupales permitiendo localizarlos a partir de un participante. Esta función simplifica la organización de conversaciones activas.

Además, en Android se añadió un escáner de documentos, característica que ya estaba disponible en iOS. Con esto, WhatsApp refuerza su papel como la aplicación de mensajería más completa y versátil.

