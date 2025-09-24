Nueva herramienta de WhatsApp traduce mensajes en tiempo real

La plataforma de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, ha comenzado a desplegar una nueva función de traducción automática de mensajes para chats individuales, grupales y actualizaciones de canales. La compañía anunció esto este miércoles. Esta herramienta, que permite traducir textos directamente desde la conversación, busca facilitar la comunicación global entre los más de 3.000 millones de usuarios de la aplicación en más de 180 países.

Traducción directa desde el chat de WhatsApp

La nueva función permite traducir un mensaje con solo mantenerlo pulsado y seleccionar la opción “Traducir”. Esto mostrará el texto en el idioma previamente seleccionado por el usuario. Esta función ya está disponible para usuarios de Android e iOS. Sin embargo, hay diferencias en los idiomas habilitados por plataforma.

En dispositivos Android, además de traducciones individuales, se puede activar la traducción automática de toda la conversación. Esto significa que todos los mensajes entrantes se traducirán automáticamente, sin necesidad de hacerlo uno por uno.

Los usuarios deberán descargar previamente los idiomas que desean utilizar para la traducción. Esto es necesario ya que esta herramienta funciona directamente desde el dispositivo, sin conexión externa a servidores.

Privacidad y disponibilidad

WhatsApp ha recalcado que, para garantizar la privacidad, todas las traducciones se procesan localmente en el dispositivo con el idioma descargado. Los servidores de Meta no acceden al contenido del mensaje. Esta característica es consistente con el enfoque de seguridad y cifrado de extremo a extremo que distingue a la aplicación.

La función se encuentra en fase de despliegue gradual y, por ahora, está disponible en un conjunto limitado de idiomas:

En Android : inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. En iPhone (iOS): más de 19 idiomas, incluyendo los mencionados anteriormente.

La compañía ha anunciado que ampliará progresivamente el soporte para más idiomas en las próximas semanas.

Un paso más hacia la comunicación sin barreras

Esta herramienta llega en un momento en que la comunicación internacional es clave en entornos personales, profesionales y comunitarios. Con usuarios en casi todos los países del mundo, WhatsApp reconoce que el idioma puede ser un obstáculo para expresarse correctamente y entender a otros.

“Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo”, expresó la empresa en su comunicado oficial.

La implementación de esta herramienta posiciona a WhatsApp frente a otras plataformas que ya ofrecen servicios similares. Sin embargo, añade el valor de realizar las traducciones dentro de los propios chats, sin depender de aplicaciones externas o copiar el texto a servicios como Google Translate.