COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Vida
Salud

Tratar la parálisis facial de forma precoz permite obtener “mejores resultados”

La parálisis facial requiere atención temprana para mejorar los resultados del tratamiento. Descubre recomendaciones de especialistas.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Tratar la parálisis facial de forma precoz permite obtener mejores resultados
La parálisis facial es una condición relativamente frecuente que puede afectar a cualquier persona.
Tratar la parálisis facial de forma precoz permite obtener mejores resultados
La parálisis facial es una condición relativamente frecuente que puede afectar a cualquier persona.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Actuar de forma precoz ante la parálisis facial permite obtener “mejores resultados” en el tratamiento de esta condición, que no solo limita funciones vitales como el parpadeo, la masticación o la dicción, sino que también compromete la capacidad de comunicar emociones.

Así lo explicó Antonio Fernández, uno de los especialistas de la unidad del Servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial e Implantología del Hospital Universitario La Luz, en España. “El tiempo es determinante: si el nervio deja de enviar estímulos durante demasiado tiempo, el músculo se atrofia y pierde su capacidad de respuesta. Actuar de forma precoz abre la puerta a los mejores resultados”, dijo el experto, quien apuntó a que muchos pacientes logran recuperarse de forma espontánea, pero que hasta un 30 por ciento sufren secuelas que les condiciona de forma duradera su vida.

Opciones ante la parálisis facial

María Isabel Falguera, también especialista de esta unidad, explicó que en aquellos casos con menos de dos años de evolución es posible recurrir a técnicas microquirúrgicas que permiten reconectar nervios o transferir ramas nerviosas sanas para preservar la función muscular.

Cuando se trata de una parálisis de larga evolución, el tratamiento se centra en técnicas dinámicas y estáticas para mejorar la simetría y recuperar funciones, incluyendo injertos musculares desde otras partes del cuerpo, procedimientos oculoplásticos para proteger el ojo o técnicas complementarias como infiltraciones de grasa o toxina botulínica.

La experta destacó el tratamiento de las sincinesias como uno de los campos más innovadores, unos movimientos involuntarios que acompañan a gestos como sonreír y que tradicionalmente se han considerado poco tratables. “Hoy podemos reentrenar los músculos y, en casos seleccionados, aplicar cirugías avanzadas que reequilibran la función nerviosa. Esto abre una esperanza real para pacientes que antes tenían que resignarse a convivir con estas secuelas”, detalló Falguera.

Los síntomas de alarma

Falguera indicó que aunque el síntoma más evidente es la imposibilidad de mover parte de la cara, también se ve “alterada” la identidad y la forma en la que el paciente se relaciona con los demás. Añadió puede deberse a múltiples factores como infecciones virales, traumatismos, cirugías en cabeza y cuello, tumores o enfermedades congénitas.

Es por ello por lo que el seguimiento estrecho por parte de un equipo multidisciplinar resulta “esencial” para detectar complicaciones y adaptar los tratamientos. El jefe adjunto de Servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial e Implantología del Hospital Universitario La Luz, Néstor Montesdeoca, lamentó que muchos centros no realicen un seguimiento específico, lo que puede retrasar tratamientos importantes en los primeros seis meses tras la aparición de la parálisis.

El jefe del servicio, José Luis Cebrián, subrayó la importancia de contar con un equipo especializado, pues la parálisis facial “no es solo problema estético”. Según dijo, también es funcional y emocional, y requiere de la atención de especialista con experiencia en microcirugía y rehabilitación.

La parálisis facial también impacta la mente

La parálisis facial afecta anualmente a más de 40.000 personas en Estados Unidos y millones globalmente, según la Asociación Nacional de Parálisis Facial.

Causada por trastornos como el síndrome de Bell (60-75% de los casos), traumatismos o infecciones, provoca debilidad o inmovilidad en los músculos faciales. Esto afecta la expresión y funciones como comer o hablar.

En 2025, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 5.000 personas enfrenta esta condición. Se da con mayor incidencia en personas de 15 a 45 años. El 70% de los casos se resuelve en semanas, pero el 30% deja secuelas permanentes, según estudios neurológicos.

El impacto psicológico es notable, con un 40% de pacientes reportando ansiedad o depresión por estigma social, según la Fundación Facial Paralysis. Tratamientos incluyen corticosteroides y fisioterapia, mientras el acceso desigual en países de bajos ingresos agrava las complicaciones.

Campañas de concienciación en septiembre, mes de la parálisis facial, buscan mejorar diagnósticos y apoyo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO