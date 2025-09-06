Lenovo marca tendencia con un portátil con pantalla giratoria, un soporte inteligente y un monitor con luz azul casi nula

Lenovo presentó en la feria IFA 2025 de Berlín una serie de innovaciones tecnológicas que buscan transformar la informática profesional y mejorar la productividad. Entre sus anuncios destacó un ordenador portátil con pantalla giratoria, un soporte inteligente multidirección y un monitor con luz azul reducida casi a cero.

La compañía señaló que estos nuevos desarrollos tienen como propósito expandir las fronteras de la innovación tecnológica. Además, Lenovo enfatizó que las novedades refuerzan su compromiso con la experiencia de los usuarios en entornos profesionales y educativos.

Ordenador portátil con pantalla rotatoria

El Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept llamó la atención por integrar una pantalla giratoria de 14 pulgadas. Este sistema permite al usuario alternar entre el modo horizontal tradicional o una vista vertical optimizada.

El modo vertical ofrece la ventaja de conectar un smartphone mediante Lenovo Smart Connect, lo que facilita transferencias rápidas de archivos o incluso la réplica directa de la pantalla del móvil.

Soporte inteligente multidirección

Otro lanzamiento destacado fue el ThinkBook VertiFlex Concept, un soporte multidireccional para portátiles que integra cámaras, micrófonos y altavoces. Este sistema permite seguimiento facial automático, control por voz y funciones enfocadas en la ergonomía saludable.

Lenovo indicó que este soporte incorpora un anillo de inteligencia artificial, capaz de reconocer gestos para controlar de manera intuitiva la rotación del ordenador sin necesidad de contacto físico.

Lenovo: monitor con luz azul cero

El tercer concepto presentado fue el Lenovo Smart Motion Concept, un monitor diseñado para reducir la fatiga visual. Incluye una tecnología de luz azul cero basada en hardware y un panel LCD optimizado para imitar la iluminación natural.

Este monitor logra disminuir la emisión de luz azul a menos del 1%, lo que lo convierte en una solución clave para quienes trabajan largas horas frente a la pantalla.