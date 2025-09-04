COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Bienestar

La salud ginecológica integral: claves para cada etapa de la mujer

Conoce los aspectos claves de la salud ginecológica y cómo prevenir enfermedades en cada etapa de la vida de la mujer.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
La salud ginecológica integral: claves para cada etapa de la mujer
La salud ginecológica integral: claves para cada etapa de la mujer

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Cuidar la salud ginecológica implica conocer los riesgos, síntomas y métodos de prevención de las enfermedades que pueden afectar a la mujer en cada etapa de su vida. Desde el manejo hormonal y los métodos anticonceptivos hasta la detección temprana de cánceres ginecológicos. La información oportuna se convierte en una herramienta clave para la prevención y el bienestar.

En diálogo con Manavisión Plus, el doctor José Álava, especialista en ginecología laparoscópica, explica cómo abordar estos temas de manera integral y consciente. Resalta la importancia de controles médicos regulares y decisiones informadas en cada fase de la vida femenina.

Anticonceptivos y síndrome de ovario poliquístico

Uno de los puntos tratados fue el síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición que suele diagnosticarse de manera errónea. El doctor Álava señaló que “ver quistes en una ecografía no significa necesariamente que la paciente tenga SOP”. Para confirmar el diagnóstico, explicó, es necesario un análisis integral que incluya ecografía, exámenes de glucosa, índice de HOMA e inspección física.

En cuanto al uso de anticonceptivos, aclaró que su impacto depende del perfil de cada mujer. “No todos los métodos son adecuados para todas las pacientes; hay que considerar antecedentes como tabaquismo, problemas cardiovasculares o varices”, sostuvo. Además, recordó que el tratamiento del SOP debe incluir cambios en el estilo de vida. Estos cambios son, por ejemplo, actividad física y control del peso, porque los anticonceptivos por sí solos no solucionan los problemas metabólicos asociados.

Climaterio y menopausia: acompañamiento más allá de lo físico

Durante la entrevista, Álava explicó que el climaterio y la menopausia, que suelen aparecer entre los 45 y 52 años, implican una transición natural de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Sin embargo, esta fase viene acompañada de síntomas que afectan tanto el cuerpo como las emociones: sofocos, cambios de ánimo, resequedad vaginal y disminución de la libido.

El acompañamiento de un especialista es esencial, pero también el de la pareja y la familia. Muchas mujeres sufren en silencio por vergüenza o por temor a ser rechazadas”, advirtió. El especialista añadió que la menopausia no debe confundirse con otras condiciones. Es fundamental acudir al ginecólogo para identificar la causa real de los síntomas y acceder a tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida.

Avances de la ginecología laparoscópica

El doctor José Álava también destacó los beneficios de la ginecología laparoscópica, un campo en el que se ha especializado. Se trata de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite tratar quistes de ovario, miomas uterinos, endometriosis y hasta algunos tipos de cáncer. Entre sus ventajas están la recuperación rápida, menos dolor postoperatorio y cicatrices más pequeñas.

En emergencias ginecológicas como embarazos ectópicos o rupturas de quistes, esta técnica puede ser una alternativa segura. Esto es válido siempre que la condición clínica y la etapa del embarazo lo permitan.

Prevención, el mensaje principal

Finalmente, el especialista enfatizó que la prevención debe ser una prioridad para todas las mujeres. Recomendó controles anuales que incluyan papanicolau, ecografía transvaginal, estudios de mama y análisis de laboratorio. “El acceso a diagnósticos y tratamientos ha mejorado en el país; ahora lo más importante es que las mujeres se animen a hablar de sus síntomas y dejen de lado los tabúes”, concluyó en Manavisión Plus.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO