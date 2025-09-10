COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Salud

Hasta el 10 % de los niños puede padecer migraña, según neurólogos pediátricos

La migraña infantil afecta a hasta un 10 % de los menores, puede comenzar en la infancia y requiere atención médica especializada ante síntomas persistentes o severos.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Migraña infantil: una enfermedad común, incapacitante y aún subestimada
Migraña infantil: una enfermedad común, incapacitante y aún subestimada
Migraña infantil: una enfermedad común, incapacitante y aún subestimada
Migraña infantil: una enfermedad común, incapacitante y aún subestimada

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) ha informado que hasta un 10 % de los menores puede sufrir migraña, un trastorno neurológico que no debe confundirse con un simple dolor de cabeza. Esta cefalea incapacitante puede aparecer incluso en la infancia temprana. Aunque es más frecuente en la adolescencia, se ve favorecida por el estrés escolar y otros factores ambientales.

Una enfermedad neurológica frecuente e incapacitante

La migraña en niños y adolescentes se caracteriza por ser una cefalea recurrente, de intensidad moderada a severa, y pulsátil. Puede ir acompañada de náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia y síntomas neurológicos transitorios. En la infancia, a menudo se manifiesta también con dolor abdominal recurrente o mareos. A veces ocurre incluso sin dolor de cabeza evidente, lo que puede dificultar el diagnóstico.

Según el doctor José Miguel Ramos-Fernández, portavoz de la SENEP y jefe de Sección de Neurología Pediátrica en el Hospital Regional Universitario Materno-Infantil de Málaga, “es un error pensar que la migraña solo afecta a adultos”. La organización destaca que la mitad de los casos en menores se resuelven espontáneamente tras la pubertad. Sin embargo, si la migraña se inicia en la adolescencia, es más probable que persista en la adultez, especialmente en mujeres.

Factores detonantes y causas genéticas

Aunque la causa exacta de la migraña sigue sin estar completamente esclarecida, los expertos coinciden en que existe una predisposición genética combinada con factores ambientales. Entre los principales desencadenantes se encuentran:

  • Estrés escolar o emocional
  • Alteraciones del sueño
  • Deshidratación
  • Esfuerzo físico excesivo
  • Exposición a luces brillantes o intermitentes
  • Cambios en la rutina diaria

Desde el punto de vista alimentario, algunos factores de riesgo incluyen el ayuno prolongado, saltarse comidas o el consumo de chocolate, quesos curados y productos con glutamato, especialmente en individuos susceptibles. También se ha asociado la ingesta de alcohol o cafeína con la aparición de crisis.

El componente familiar es relevante: los niños con antecedentes familiares de migraña tienen hasta el doble de probabilidades de padecerla. Según la SENEP, el 60 % de los niños diagnosticados con migraña tienen al menos un familiar cercano que también la padece. Esto sugiere una herencia poligénica.

Cuándo consultar al especialista

Aunque el primer abordaje debe hacerse con el pediatra de atención primaria, los especialistas recomiendan derivar al neurólogo pediátrico cuando los episodios son frecuentes, severos o presentan características atípicas. Las señales de alarma que podrían indicar un cuadro más grave incluyen:

  • Dolor de cabeza con fiebre
  • Rigidez de cuello
  • Erupciones cutáneas
  • Vómitos persistentes
  • Pérdida de visión o visión doble
  • Dificultad para hablar o debilidad muscular
  • Inicio súbito de cefalea intensa

Detectar y tratar la migraña de manera temprana permite mejorar significativamente la calidad de vida del menor y su entorno familiar. La SENEP hace hincapié en la necesidad de educar a las familias y contar con un tratamiento personalizado. Este puede incluir desde ajustes en el estilo de vida hasta medicación preventiva o sintomática en los casos más complejos.

Día Internacional de Acción contra la Migraña

La campaña informativa se difunde en el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, que se conmemora este viernes 12 de septiembre. El objetivo es visibilizar esta condición neurológica, promover su diagnóstico temprano y mejorar el acceso a la atención médica especializada, especialmente en la población pediátrica, donde el subdiagnóstico sigue siendo común.

El doctor Ramos-Fernández concluye que “aunque la migraña infantil es frecuente, disponemos hoy de herramientas efectivas para controlarla”. Esto permite que la mayoría de los menores afectados lleven una vida prácticamente normal. Una gestión adecuada de sus síntomas y factores desencadenantes es clave.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Museo Municipal de Guayaquil abrirá sala Shuar con objetos y memorias ancestrales

Descartan robo en asesinato de pareja en vía Naranjal–Santa Rosa de Flandes

Así logró Ecuador enviar un millón de rosas a China en tiempo récord

Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO