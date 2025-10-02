COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Vida
Alimentación

El consumo de frutos secos se asocia con una mejor función cognitiva y una microbiota intestinal más diversa

Un consumo moderado de frutos secos puede mejorar la función cognitiva. Aprende más sobre sus beneficios para la salud.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El consumo de frutos secos se asocia con una mejor función cognitiva y una microbiota intestinal más diversa
Los frutos secos brindan múltiples beneficios a la salud.
El consumo de frutos secos se asocia con una mejor función cognitiva y una microbiota intestinal más diversa
Los frutos secos brindan múltiples beneficios a la salud.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Un equipo de investigadores liderados por la Universitat Rovira i Virgili, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili y el área de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del CIBER (CIBEROBN) asoció un consumo moderado semanal de frutos secos con una mejor función cognitiva y una microbiota intestinal más diversa.

Esto dice el estudio sobre los frutos secos

El estudio, publicado en la revista ‘Age and Ageing’, muestra cómo aquellas personas que consumen entre tres y siete raciones de 30 gramos de frutos secos cada semana mantenían una mejor función cognitiva, y evidencia diferencias en algunos grupos bacterianos intestinales beneficiosos vinculados a un mayor consumo de frutos secos, en comparación con aquellas que tenían un consumo semanal de menos de una ración.

Después de seis años de seguimiento, los hallazgos sugieren que la microbiota intestinal podría favorecer la síntesis de metabolitos que, al llegar al cerebro, mejorarían la función cognitiva del individuo a través de diferentes mecanismos. “Este trabajo es el primero en examinar simultáneamente la relación entre el consumo de frutos secos, la composición de la microbiota intestinal y la función cognitiva de forma prospectiva”, indicó la investigadora predoctoral y primera autora del estudio, Jiaqi Ni.

Tras ello, subrayó que este descubrimiento refuerza la idea de que los hábitos dietéticos saludables como tomar frutos secos con frecuencia pueden tener un “impacto positivo” en la salud cerebral, a través de mecanismos “hasta ahora desconocidos”.

El director del estudio, Jordi Salas-Salvadó, manifestó que los resultados no solo confirman los beneficios del consumo de frutos secos, sino que “abren nuevas vías de investigación” sobre el papel modulador de la dieta sobre la microbiota intestinal, así como sobre sus posibles efectos sobre el cerebro.

Estudio con más de 700 participantes

La investigación tuvo en cuenta los datos de 747 participantes, con una edad media de 65 años, y con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico. Esto con el objetivo de identificar estrategias preventivas centradas en factores modificables para hacer frente a las enfermedades que afectan a la salud cognitiva.

Debido a la falta de tratamientos para resolverlas o frenar su progresión, los investigadores destacan el “prometedor” enfoque que suponen ingesta dietética y los hábitos alimentarios.

“En este contexto de envejecimiento global de la población y el aumento de casos de demencia, el estudio destaca la importancia de intervenciones dietéticas sencillas, accesibles y basadas en la evidencia. Un puñado de frutos secos al día puede ser una estrategia efectiva para promover un envejecimiento cognitivo saludable”, indicaron los científicos.

Frutos secos también favorecen pérdida de peso

Un estudio publicado en la revista Nutrients evidenció que la inclusión de una mezcla de frutos secos en un programa alimenticio ayuda a perder peso.

“Los frutos secos (almendras, avellanas, macadamias, pacanas, piñones y nueces) son una gran fuente de proteínas, grasas saludables y fibra. Esto hace que sean tan saciantes para mantener un peso estable”, explicó el investigador principal, Zhaoping Li.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: “Es una provocación”

Registro Civil emite más de 10.000 cédulas en puntos de atención en Nueva York y Madrid

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: “Es una provocación”

Registro Civil emite más de 10.000 cédulas en puntos de atención en Nueva York y Madrid

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: “Es una provocación”

Registro Civil emite más de 10.000 cédulas en puntos de atención en Nueva York y Madrid

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO