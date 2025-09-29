Día Mundial del Corazón: 29 de septiembre, un llamado al latido que importa

El Día Mundial del Corazón, celebrado todos los años el 29 de septiembre, es una iniciativa global que busca sensibilizar a la población sobre los riesgos de las enfermedades del corazón. Además, promueve acciones que fomenten el bienestar cardiovascular. En un contexto donde millones de vidas se ven afectadas por afecciones cardíacas prevenibles, esta jornada representa una oportunidad para informar, prevenir y actuar.

Origen y propósito del Día Mundial del Corazón

La conmemoración fue establecida por la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation, WHF), junto con la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es crear conciencia global sobre la creciente carga de las enfermedades cardiovasculares. Desde sus inicios en el año 2000, esta jornada ha permitido que comunidades, gobiernos, sociedades médicas y ciudadanos se unan. Juntos impulsan cambios y políticas públicas efectivas.

La dimensión del problema: cifras que no se pueden ignorar

A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares (infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón) siguen siendo la principal causa de mortalidad. Se estima que más de 20,5 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el corazón. Además, hasta un 80 % de estas muertes prematuras podrían prevenirse mediante detección temprana, control de factores de riesgo y acceso a atención médica de calidad.

Temática 2025: “Don’t Miss a Beat” (No pierdas un latido)

Para la edición de 2025, la campaña global adopta el lema “Don’t Miss a Beat” (No pierdas un latido). Es un mensaje que evoca la importancia de cuidar el corazón para que cada latido cuente. Bajo esta consigna, se alienta a las personas a reconocer su condición cardíaca, adoptar estilos de vida más saludables. También se les anima a exigir políticas de salud que garanticen el bienestar cardiovascular para todos.

Cómo participar y actuar en el Día Mundial del Corazón

El Día Mundial del Corazón no es solo simbólico: invita a la acción. Algunas de las maneras de sumarse incluyen:

Realizar exámenes de salud gratuitos de presión arterial, colesterol y glucosa en comunidades.

Organizar campañas educativas, caminatas o actividades físicas comunitarias.

Promover entornos que favorezcan la alimentación saludable, el ejercicio diario y la reducción del tabaco y del consumo excesivo de sal.

Exigir políticas públicas que garanticen el acceso a servicios cardiovasculares para toda la población.

Mensaje para Ecuador y Latinoamérica

Esta fecha adquiere especial relevancia en regiones como Latinoamérica, donde los factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, hipertensión y acceso desigual a servicios de salud contribuyen a una alta incidencia de enfermedades del corazón. En Ecuador, muchas muertes prematuras podrían evitarse si se fortalecen los programas de prevención y seguimiento cardíaco.

El latido del corazón nos acompaña desde el inicio de la vida, pero no siempre le prestamos atención. En este 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón nos recuerda que cuidar el corazón no es un acto ocasional, sino un compromiso diario con la salud: conocer nuestros riesgos, monitorear nuestra condición y cambiar hábitos para proteger el motor de nuestra existencia.