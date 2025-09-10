Apple presenta el iPhone 17 e iPhone 17 Air: innovación, potencia y diseño ultradelgado

Apple sorprendió con el lanzamiento del iPhone 17 y el iPhone 17 Air, dos dispositivos que marcan el inicio de una nueva serie de smartphones. La compañía apuesta por eficiencia, potencia y diseño ultrafino, dejando atrás el modelo Plus en esta generación.

El iPhone 17 Air llega como el modelo más delgado en la historia de la marca, con apenas 5,6mm de grosor, gracias a un rediseño interno, chips personalizados y cámaras optimizadas. Apple asegura que su marco de titanio y la protección Ceramic Shield garantizan resistencia frente a caídas y arañazos.

iPhone 17 Air: el más delgado y eficiente

Este nuevo iPhone 17 Air incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, ofreciendo fluidez en cada interacción. A nivel de rendimiento, integra el chip Apple Silicon A19A Pro junto al chip N1, que habilita conectividad inalámbrica y soporte para WiFi 7, Bluetooth y Threads.

El módem C1X brinda mayor potencia y eficiencia en comparación con la generación previa. Apple destacó que el iPhone 17 Air es el más eficiente que jamás han creado, optimizando así la autonomía y el rendimiento general del dispositivo.

Cámaras y autonomía del iPhone 17 Air

El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 megapíxeles, acompañado por un teleobjetivo de 12 megapíxeles. En la parte frontal, se integra una cámara de 24 megapíxeles para selfis con mayor detalle. Una novedad permite grabar vídeo con cámara frontal y trasera simultáneamente.

El rediseño también eliminó la bandeja física de SIM, apostando por la eSIM para maximizar el espacio interno. Gracias a la eficiencia del procesador y de iOS 26, el iPhone 17 Air ofrece un día completo de autonomía con un uso intensivo.

iPhone 17: potencia y rendimiento para el uso diario

El iPhone 17 cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, brillo máximo de 3.000 nits y acabado antirreflejos, ideal para usarse incluso bajo el sol directo. Su tasa de refresco adaptativa llega a 120Hz, reduciéndose a 1Hz en el modo siempre encendido.

Este modelo incluye el procesador Apple Silicon A19 de 3nm, con mayor ancho de banda para ejecutar modelos de lenguaje más rápidos directamente en el dispositivo. Además, garantiza 256GB de memoria y una autonomía de un día completo gracias a la eficiencia del sistema.

Cámaras reforzadas

El iPhone 17 integra un sistema de cámara dual, compuesto por un gran angular de 48 megapíxeles y una lente macro de 12 megapíxeles, ofreciendo cuatro veces más resolución que el iPhone 16.

La cámara frontal ha sido mejorada con un sensor cuadrado que aumenta la estabilización y resolución. Para mayor durabilidad, Apple reforzó la pantalla con Ceramic Shield 2, que multiplica por tres la resistencia frente a arañazos.