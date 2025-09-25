Encuentro Nacional 2025: Guayaquil impulsa el turismo como motor de desarrollo

En el marco del Día Mundial del Turismo, el Encuentro Nacional de Representantes del Turismo del Ecuador 2025, celebrado en Cuenca, se convirtió en un escenario clave para consolidar la competitividad del país en los mercados turísticos nacionales e internacionales. Líderes locales, cámaras de turismo y delegaciones de varias ciudades se reunieron para intercambiar experiencias, adoptar resoluciones estratégicas y trazar el futuro de esta industria vital. Guayaquil, con una presentación, se destacó como un destino diverso y preparado para atraer visitantes globales.

La Dirección de Turismo y Eventos Especiales de la Alcaldía de Guayaquil presentó un video promocional que capturó la esencia de la Perla del Pacífico. Su riqueza cultural, su reconocida gastronomía y sus espacios recreativos. El material también subrayó la capacidad de la ciudad para albergar congresos, ferias y reuniones internacionales, respaldada por el Buró de Negocios. La delegación complementó su intervención con una muestra de baile folclórico y la presencia de Juan Pueblo, el icónico personaje que encarna la identidad guayaquileña. Esta participación conectó con los asistentes, reforzando el valor cultural como un atractivo turístico único.

Cuenca y Guayaquil son destinos por excelencia

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, celebró el evento como un espacio de articulación interterritorial. “Estamos muy contentos de que en nuestra ciudad se hayan dado cita varias cámaras y actores del turismo. Quiero saludar la presencia de la Municipalidad de Guayaquil, que ha traído todo su aparataje turístico. Cuenca y Guayaquil son destinos hermanos por excelencia, y seguimos recibiendo a los guayaquileños con los brazos abiertos”, expresó.

Zamora destacó la importancia de estas reuniones para alinear esfuerzos entre empresarios y responsables de políticas públicas, con el objetivo de fortalecer una industria que, según el Ministerio de Turismo, generó 2.200 millones de dólares en ingresos para Ecuador en 2024.

El encuentro reunió a representantes de las Cámaras de Turismo del Ecuador y actores del sector público y privado. Ellos coincidieron en la necesidad de promover un turismo sostenible, inclusivo y competitivo. Guayaquil se posicionó como un referente, capaz de atraer visitantes con su oferta diversa y su infraestructura moderna. La ciudad, que en 2024 recibió a más de 30.000 turistas internacionales vía cruceros y un flujo constante de visitantes nacionales, demostró su potencial para generar oportunidades económicas y culturales que trascienden fronteras.

La presentación guayaquileña resaltó iniciativas como el fortalecimiento de eventos internacionales. Además de la promoción de su gastronomía, reconocida por platos como el ceviche y el encocado, que atraen a viajeros en busca de experiencias auténticas. Además, la ciudad ha invertido en infraestructura para congresos, con espacios como el Centro de Convenciones, consolidándola como un hub para el turismo de negocios. Estas estrategias alinean a Guayaquil con las metas nacionales de incrementar el turismo en un 5% anual, según proyecciones del gobierno.

Con Juan Pueblo como embajador simbólico y una oferta que combina historia, modernidad y sabor, Guayaquil se consolida como un faro del turismo ecuatoriano, indicó un representante de la delegación guayaquileña.