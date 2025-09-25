Valencia: cinco meses sin noticias de los obreros desaparecidos en Manabí

Cinco obreros de Valencia desaparecieron en Puerto López, Manabí, el pasado 24 de julio. Sus familias siguen buscándolos tras cinco meses sin respuestas.

El 24 de julio de 2025, cinco obreros del cantón Valencia, en Los Ríos, desaparecieron en Puerto López, Manabí, luego de asistir a una capacitación sindical. Sus familias cumplen cinco meses de incertidumbre sin noticias de su paradero y mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Cinco hombres desaparecidos en Puerto López

Los desaparecidos son Wilson Murillo Segovia, Manuel Cedeño Villalva (Chinchorrín), Joffre Chichanda Mera, Cristhian Rendón y José Agustín Caluña Macías. Los cinco habían viajado desde Guayaquil a la costa manabita como parte de una jornada de capacitación laboral.

De acuerdo con familiares, el grupo mantuvo comunicación hasta la noche del 24 de julio. En ese último contacto enviaron fotografías, pero después los teléfonos quedaron en silencio.

“Parece que la tierra se los hubiese tragado”, expresó un allegado, recordando el impacto de no volver a recibir señales de los cinco obreros.

La angustia de las familias

Las familias han denunciado la desaparición ante las autoridades competentes, han realizado plantones en espacios públicos y viajado reiteradamente a Manabí para buscar respuestas. Sin embargo, no existen avances concretos en la investigación.

Un amigo de los obreros publicó un mensaje en redes sociales que refleja la fe de las familias: “Nos faltan cinco valencianos… lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible”.

La comunidad de Valencia se ha unido en cadenas de oración y campañas de solidaridad, mostrando apoyo a los allegados que mantienen viva la esperanza del regreso de sus seres queridos.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Policía Nacional y la Fiscalía han recibido las denuncias formales de desaparición, pero los operativos de búsqueda no han dado resultados. El caso sigue en etapa investigativa.

Puerto López, localidad donde desaparecieron, es un punto turístico de Manabí, pero también registra antecedentes de casos de desapariciones y hechos delictivos en los últimos años. Esta situación preocupa a los familiares, que piden mayor prioridad en el proceso.

Los allegados consideran que los cinco obreros podrían haber sido víctimas de un delito relacionado con bandas organizadas que operan en la zona costera. No obstante, las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

Cinco meses de incertidumbre

El caso cumple cinco meses sin que se conozca el paradero de los desaparecidos. La falta de resultados concretos genera frustración en las familias, que reclaman respuestas inmediatas.

La madre de uno de los obreros indicó que continuará exigiendo justicia y no descansará hasta encontrar a su hijo. “Seguiremos buscando, no nos rendiremos”, manifestó.

El drama de los desaparecidos de Valencia se ha convertido en un símbolo de la inseguridad y de la deuda pendiente del Estado frente a las familias que claman por verdad y justicia.

Llamado a la acción

Los familiares insisten en que la ciudadanía aporte información que ayude a esclarecer el paradero de los cinco trabajadores. Para ello recuerdan que el ECU 911 y la línea directa de la Policía Nacional están habilitados para recibir denuncias confidenciales.

Además, piden que los gremios sindicales y las organizaciones sociales acompañen el proceso de búsqueda y den visibilidad al caso, con el fin de evitar que quede en el olvido (5).