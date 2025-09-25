Crimen en Ventanas: sicarios en moto atacan reunión de amigos

Un ataque armado en Ventanas, provincia de Los Ríos, dejó un muerto y dos heridos, cuando varios sicarios en moto irrumpieron en una reunión de amigos.

Un ataque armado registrado la noche del martes 23 de septiembre en el cantón Ventanas, Los Ríos, dejó como resultado la muerte de Publio Leonardo Casanova Vera, de 41 años, y heridas a dos de sus amigos, luego de que sicarios en moto abrieran fuego en una reunión social. La Policía investiga las causas del violento hecho.

Reunión interrumpida por la violencia

La tragedia ocurrió en las calles Pacífico Gordillo y Ernesto Briones, cuando Casanova Vera conversaba con dos amigos. En ese momento, varios hombres a bordo de motocicletas se acercaron y dispararon contra el grupo.

En el lugar murió Casanova Vera tras recibir seis impactos de bala. Sus acompañantes, Henry Miguel A. (45 años) y Rodolfo Francisco C., resultaron gravemente heridos y fueron trasladados por familiares al hospital Jaime Roldós Aguilera del cantón Ventanas.

Los agentes de la Policía que acudieron al sitio hallaron el cuerpo de la víctima en el portal de un domicilio, mientras recogían los primeros indicios del ataque.

Testimonio de sobrevivientes

Henry Miguel A., uno de los heridos, relató a la Policía que estaba con su amigo Rodolfo en la entrada de un domicilio, pedía un vaso de agua y en ese momento los sorprendieron los disparos.

Al intentar huir, cayó sobre una nevera y recibió varios impactos en el cuello, hombro, abdomen y piernas. Para salvar su vida, fingió estar muerto, lo que hizo que los atacantes desistieran. Posteriormente, logró arrastrarse hasta la vereda, donde con un trapeador contuvo la hemorragia antes de ser auxiliado.

El segundo sobreviviente, Rodolfo Francisco C., indicó que se encontraba tomando whisky con amigos desde la tarde. Según su versión, fue alcanzado por las balas sin poder identificar a los responsables, convirtiéndose en víctima colateral del ataque.

Reacciones de familiares

La esposa de la víctima, Diana D., declaró que su esposo había salido de casa en compañía de dos amigos en un vehículo azul. Horas después recibió la llamada que le informaba de la tragedia.

Vecinos y allegados de Casanova Vera aseguraron que no conocían de conflictos o problemas personales de la víctima, lo que aumenta la incertidumbre sobre las motivaciones del ataque.

La Policía informó que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si se trata de un hecho ligado a disputas criminales en la zona.

Contexto de violencia en la provincia

La provincia de Los Ríos se ha convertido en escenario de múltiples ataques armados en los últimos meses, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades locales.

Los cantones Ventanas, Quevedo y Babahoyo registran un incremento de crímenes vinculados al accionar de bandas delictivas. Estos hechos reflejan la expansión de la violencia en sectores urbanos y rurales, donde la población reclama mayor seguridad.

En este contexto, la muerte de Casanova Vera se suma a una lista de homicidios que las autoridades investigan como posibles ajustes de cuentas o disputas entre grupos armados ilegales (5).