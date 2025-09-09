Uno, de cinco cuerpos hallados en vía desolada del distrito Manta, sigue sin ser identificado

En el sector Cerro La Chispa, cerca de la vía hacia la Refinería del Pacífico, en Manabí, Ecuador encontraron un cuerpo sin identificar . Este hallazgo, el quinto en ocho días en la misma zona, evidencia la escalada de violencia vinculada al crimen organizado, según autoridades locales.

En la tarde del 8 de septiembre, transeúntes reportaron al ECU 911 la presencia de un cuerpo sin identificar en un camino rural de Cerro La Chispa, Montecristi. El cadáver, en estado de descomposición, yacía boca abajo con visibles marcas de ataduras en los pies. Vestía una camiseta a rayas negras y azules y una pantaloneta verde. No se encontraron documentos de identificación en la escena.

Policía en la escena

Personal de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional acudió a la vía, recopiló indicios y trasladó el cuerpo al Centro Forense de Manta para realizar la autopsia. Hasta el cierre de esta nota, el 9 de septiembre, el hombre permanece sin identificar, registrado como NN (persona no identificada).

Este hallazgo se suma a otros. Entre el 1 y el 8 de septiembre de 2025, localizaron cinco cuerpos en la vía que conecta cerro La Chispa con los terrenos del proyecto fallido de la Refinería del Pacífico.

Otros hallazgos y cuerpo sin identificar

El 1 de septiembre, moradores de Bajos de la Palma, Montecristi, descubrieron dos cuerpos con signos de violencia. Seis días después, el 7 de septiembre, otros dos cuerpos fueron encontrados en la explanada de la Refinería del Pacífico. Ambos con múltiples impactos de bala, según la Policía. Uno de los fallecidos portaba una credencial falsa que lo identificaba como servidor público, un detalle que ha levantado sospechas sobre posibles nexos con el crimen organizado.

El coronel José Luis Erazo, jefe de la Policía del distrito Manta, confirmó que los cuerpos del 7 de septiembre presentaban al menos tres disparos cada uno, principalmente en la cabeza. Los crímenes habrían ocurrido entre las 05:00 y 06:00 de la mañana.

Los cuerpos fueron identificados como Lenín A., de 25 años, y Nexar Z., de 30 años. No se reveló si se encontraron casquillos de bala en el lugar del hallazgo más reciente. Esto se mantiene en reserva como clave de la investigación.

Contexto de inseguridad en Manabí

Manabí, una provincia costera de Ecuador, ha experimentado un aumento significativo de la violencia en los últimos años, vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada. Según un informe de InSight Crime, Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito de cocaína desde Colombia y Perú. Esto debido a su ubicación geográfica y los puertos del Pacífico, como los de Manta y Guayaquil.

La vía desolada que conecta cerro La Chispa con la Refinería del Pacífico se ha convertido en lugar donde las bandas de delincuencia organizada abandonan los cuerpos de sus enemigos. Con este cuerpo sin identificar, en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó se han registrado 357 muertes violentas. (27)