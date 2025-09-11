COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Impacto

“Unidos por la seguridad”: más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo

La marcha por la paz en Quevedo reunió a más de 300 personas que, con velas y consignas, exigieron unidad y seguridad frente a la violencia criminal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Unidos por la seguridad” más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo
“Unidos por la seguridad” más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo
“Unidos por la seguridad” más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo
“Unidos por la seguridad” más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo

Redacción

Redacción ED.

El miércoles 10 de septiembre, en Quevedo, más de 300 ciudadanos participaron en una marcha por la paz convocada por la Policía Nacional. El evento inició en la Plaza Cívica, recorrió la calle Bolívar hasta la 7 de Octubre, y buscó visibilizar la crisis de seguridad tras las 138 muertes violentas registradas hasta agosto.

Una caminata por la unidad ciudadana

Los asistentes, vestidos con camisetas blancas y portando globos, velas y antorchas, respondieron al llamado de la Policía para enviar un mensaje contra la violencia. La actividad, respaldada por iglesias, gremios y actores sociales, tuvo un solo lema: unirse frente al crimen.

El coronel Kléver López, jefe del distrito Quevedo-Mocache, expresó que “la seguridad no tiene banderas políticas”. Su declaración remarcó la importancia de la participación ciudadana en un momento crítico para el distrito.

Con música de la banda de la Policía, la caminata avanzó por las principales calles, recibiendo muestras de apoyo de comerciantes y transeúntes que presenciaron la iniciativa.

Marcha por la paz frente a cifras alarmantes

Quevedo ocupa el tercer lugar en muertes violentas dentro de los trece cantones de Los Ríos. Hasta agosto, 138 personas fueron asesinadas, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Babahoyo encabeza la lista provincial con 729 muertes violentas, seguido de Quevedo y Mocache. A esto se suman delitos como secuestros, extorsiones y robos de vehículos, que muestran un patrón creciente en la zona.

Las autoridades señalan que, para contrarrestar estos hechos, se han desplegado operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas. En varios allanamientos se logró la captura de líderes de bandas y la desarticulación de estructuras delictivas.

Impacto de la violencia en el comercio local

El clima de inseguridad también golpea al comercio de Quevedo. Marco Franco Cortez, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que las amenazas y extorsiones obligaron a decenas de negocios a cerrar. Otros comerciantes optaron por reducir horarios y cerrar antes de la noche, temiendo asaltos y robos.

Franco subrayó que “el comercio necesita inversión privada, y la inversión llega con seguridad”. En ese sentido, destacó la importancia de iniciativas que reactiven la economía, como la próxima feria Quevexpo, programada para los días 19, 20 y 21 de septiembre, que reunirá a 216 expositores y generará 1.600 empleos.

Este mensaje busca reforzar la idea de que la marcha por la paz no solo representa un clamor por seguridad, sino también por estabilidad económica y social en la ciudad.

Cierre con arte y esperanza

La caminata concluyó con presentaciones artísticas en la Plaza Cívica, lo que permitió que el comercio de la zona se mantuviera activo hasta las 22h00. La jornada combinó expresión cultural y participación comunitaria, recordando que la resiliencia también es parte de la respuesta ciudadana.

La marcha por la paz en Quevedo se consolidó así como un acto simbólico, cargado de esperanza, pero también de exigencia. La comunidad pidió a las autoridades redoblar esfuerzos frente a una violencia que continúa cobrando vidas y afectando el tejido social (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO