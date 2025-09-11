“Unidos por la seguridad”: más de 300 personas participaron en la marcha por la paz en Quevedo

El miércoles 10 de septiembre, en Quevedo, más de 300 ciudadanos participaron en una marcha por la paz convocada por la Policía Nacional. El evento inició en la Plaza Cívica, recorrió la calle Bolívar hasta la 7 de Octubre, y buscó visibilizar la crisis de seguridad tras las 138 muertes violentas registradas hasta agosto.

Una caminata por la unidad ciudadana

Los asistentes, vestidos con camisetas blancas y portando globos, velas y antorchas, respondieron al llamado de la Policía para enviar un mensaje contra la violencia. La actividad, respaldada por iglesias, gremios y actores sociales, tuvo un solo lema: unirse frente al crimen.

El coronel Kléver López, jefe del distrito Quevedo-Mocache, expresó que “la seguridad no tiene banderas políticas”. Su declaración remarcó la importancia de la participación ciudadana en un momento crítico para el distrito.

Con música de la banda de la Policía, la caminata avanzó por las principales calles, recibiendo muestras de apoyo de comerciantes y transeúntes que presenciaron la iniciativa.

Marcha por la paz frente a cifras alarmantes

Quevedo ocupa el tercer lugar en muertes violentas dentro de los trece cantones de Los Ríos. Hasta agosto, 138 personas fueron asesinadas, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Babahoyo encabeza la lista provincial con 729 muertes violentas, seguido de Quevedo y Mocache. A esto se suman delitos como secuestros, extorsiones y robos de vehículos, que muestran un patrón creciente en la zona.

Las autoridades señalan que, para contrarrestar estos hechos, se han desplegado operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas. En varios allanamientos se logró la captura de líderes de bandas y la desarticulación de estructuras delictivas.

Impacto de la violencia en el comercio local

El clima de inseguridad también golpea al comercio de Quevedo. Marco Franco Cortez, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que las amenazas y extorsiones obligaron a decenas de negocios a cerrar. Otros comerciantes optaron por reducir horarios y cerrar antes de la noche, temiendo asaltos y robos.

Franco subrayó que “el comercio necesita inversión privada, y la inversión llega con seguridad”. En ese sentido, destacó la importancia de iniciativas que reactiven la economía, como la próxima feria Quevexpo, programada para los días 19, 20 y 21 de septiembre, que reunirá a 216 expositores y generará 1.600 empleos.

Este mensaje busca reforzar la idea de que la marcha por la paz no solo representa un clamor por seguridad, sino también por estabilidad económica y social en la ciudad.

Cierre con arte y esperanza

La caminata concluyó con presentaciones artísticas en la Plaza Cívica, lo que permitió que el comercio de la zona se mantuviera activo hasta las 22h00. La jornada combinó expresión cultural y participación comunitaria, recordando que la resiliencia también es parte de la respuesta ciudadana.

La marcha por la paz en Quevedo se consolidó así como un acto simbólico, cargado de esperanza, pero también de exigencia. La comunidad pidió a las autoridades redoblar esfuerzos frente a una violencia que continúa cobrando vidas y afectando el tejido social.