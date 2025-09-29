Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

En una mañana marcada por la violencia asesinaron a tres hombres en ataques perpetrados por sicarios en motocicleta en la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Los tres homicidios son investigados por la Policía.

Los homicidios ocurrieron el 29 de septiembre de 2025, entre las 09:30 y las 12:30 horas, en barrios como 15 de Abril, Amazonas y Jipijapa. Las víctimas, identificadas como Jesús Coronel Vilela (30 años), Ángel Ramón Mendoza Vélez (51 años) y José Holguín (21 años), sucumbieron a múltiples impactos de bala.

Las autoridades policiales investigan posibles vínculos con actividades delictivas. Esto en un contexto de disputas territoriales por el narcotráfico que han elevado las cifras de homicidios en la región.

Una secuencia implacable

El primer homicidio se registró pasadas las 09:30 horas en la ciudadela 15 de Abril, de la parroquia Eloy Alfaro. Jesús Coronel Vilela, morador local, caminaba por la vía pública cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Los atacantes descendieron y le dispararon cerca de 17 veces, causándole la muerte inmediata frente a la unidad educativa José María Santana Salazar.

Testigos relataron el caos: la madre de la víctima se aferró al cuerpo inerte en medio de desgarradores llantos, mientras vecinos alertaban a emergencias. Agentes del distrito policial de Manta acordonaron el área y recolectaron casquillos de bala calibre 9 milímetros. El cuerpo de Coronel fue trasladado al Centro Forense de Manta para la autopsia correspondiente, procedimiento estándar en investigaciones de homicidios.

Según el subjefe del distrito policial de Manta, Jaime Salgado, la víctima registra antecedentes penales por un delito de robo agravado y asesinato registrado en 2022. Además, aclaró que este hecho no tiene relación con la unidad educativa, en cuya frontal se registró el homicidio.

Segundo ataque

Menos de dos horas después, alrededor de las 11:00 horas, el segundo ataque sacudió el barrio Amazonas, a escasos kilómetros del primero. Ángel Ramón Mendoza Vélez, de 51 años, circulaba en su motocicleta por una calle principal cuando sicarios lo alcanzaron en otro vehículo similar. Los disparos lo derribaron en plena vía, donde su cuerpo quedó tendido bajo el sol matutino, atrayendo a una multitud alarmada.

Mendoza Vélez, dedicado al préstamo de dinero –conocida localmente como “chulquero”–, fue declarado fallecido en el sitio por paramédicos.

Declaraciones policiales

Jaime Salgado, en declaraciones a medios locales, confirmó que la actividad financiera informal de Mendoza Vélez será una línea investigativa principal, dado que este tipo de negocios a menudo se entrelaza con otros delitos.

Equipos de criminalística recolectaron ocho casquillos en la escena del homicidio, compatibles con armas cortas usadas en ajustes de cuentas. En crímenes al estilo sicariato.

Tercer homicidio

El tercer homicidio ocurrió en el barrio Jipijapa, cerca del cauce del río, aproximadamente a las 11:30 horas. A José Holguín, de 21 años, lo hallaron sin vida con varias heridas de bala. Moradores reportaron haber escuchado alrededor de seis disparos, lo que alertó a los vecinos. La víctima, originaria del sector, no presentaba antecedentes conocidos al momento de la identificación.

La Policía acordonó el perímetro ribereño y extrajo el cuerpo para su traslado al Centro Forense, donde se practicará la necropsia para determinar la mecánica exacta de la muerte. Salgado reiteró que los tres homicidios, aunque separados geográficamente, comparten patrones: uso de motocicletas, típicos de sicariato organizado.

Con estos crímenes, en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó se han registrado 387 víctimas mortales en lo que va de este 2025. (27)