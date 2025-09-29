Segundo ataque sicario en Manta: Hombre es asesinado mientras manejaba una motocicleta

Ángel Ramon Mendoza Vélez fue asesinado por sicarios mientras conducía una motocicleta, a plena luz del día en el cantón Manta. Su cuerpo quedó tirado en la calle.

El hecho se dio la mañana de este lunes 29 de septiembre, en el barrio Amazonas de la parroquia Eloy Alfaro. Se trata del segundo ataque armado registrado hoy, en menos de dos horas, en la misma zona.

Crimen causa alarma en el cantón Manta

El asesinato de Mendoza Vélez, de 51 años, se dio aproximadamente a las 11h00. Según se informó, la víctima había salido recientemente de un gimnasio de la zona.

Los sicarios, también a bordo de una moto, abrieron fuego contra el sujeto, quien cayó al piso y murió de manera inmediata.

En el lugar se vivieron momentos de angustia y dolor, ante la llegada de los familiares del fallecidos. Mientras que los asesinos se dieron rápidamente a la fuga.

Agentes policiales de la Dinased arribaron al sitio para recabar los primeros indicios y dar inicio a la investigación. El área fue cercada para evitar que los curiosos alteren las posibles pistas.

Las autoridades confirmaron que la víctima no tenía antecedentes penales. Sin embargo, se investiga sus actividades, para intentar determinar la razones de su crimen.

Dos asesinatos en dos horas

Esta semana inició con violencia en Manta, donde se reportaron dos asesinatos entre las 09h00 y 11h00. El primer crimen también se dio en la parroquia Eloy Alfaro.

Allí fue asesinado Jesús Coronel, de 30 años de edad. Él caminaba por la zona cuando fue atacado a bala, muriendo de contado. Su cuerpo quedó tirado en la puerta de una una unidad educativa, causando gran alarma.

Se espera que las autoridades policiales briden información detallado de estos dos crímenes, que mantiene en alarma al cantón Manta.

El distrito Manta es uno de los más violentos

El distrito policial Manta, formado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, se ha convertido en uno de los más violentos de la provincia de Manabí y Ecuador. En lo que va del año se han registrado 385 muertes violentas en dicho distrito, mientras que a nivel de provincia van más 874.

Ecuador enfrenta en 2025 la peor crisis de violencia en su historia reciente, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Con un homicidio por hora, el país acumula más de 3.000 muertes violentas en los primeros meses, superando récords de 2023.

En enero, se registraron 781 homicidios, el mes más sangriento desde 2010, un 55% más que en 2024. Febrero sumó 736, y marzo alcanzó 831, empatando el pico histórico de octubre de 2023. Guayas y Manabí concentran el 88% de los casos, con masacres en barrios.

Desde 2024, Ecuador vive un estado de conmoción interna decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir bandas. En junio de 2024, se militarizó Manta, trasladando la cúpula policial y militar allí, con patrullajes en barrios. (23).