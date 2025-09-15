COMUNIDAD POR USD 1
(VIDEO) Vendedor ambulante roba el celular a pasajera dormida en un bus en la provincia del Guayas

El robo pasó desapercibido por los demás pasajeros, quienes conversaban o interactuaban con otro comerciante.
2 minutos de lectura
Un vendedor ambulante robó el celular de una pasajera que dormía en un bus interprovincial en la provincia del Guayas.
El mal proceder del vendedor ambulante quedó grabado por las cámaras de seguridad de la unidad de pasajeros.
