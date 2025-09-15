Asalto armado a bus de la cooperativa Aray en la vía Santo Domingo–La Concordia

La noche del viernes 13 de septiembre, un bus de la cooperativa Aray disco 21 fue asaltado por delincuentes armados en el kilómetro 11 de la vía Santo Domingo–La Concordia, a la altura del Camal, en un hecho que dejó temor entre pasajeros y motivó investigaciones policiales.

Violento asalto en plena carretera

De acuerdo con el testimonio del ayudante del bus, la unidad había salido desde Santo Domingo con destino a Esmeraldas. Tras recorrer varios kilómetros, fue interceptada por dos automóviles: un Grand Vitara SZ negro y un Chevrolet Corsa color café, en los que se movilizaban varios sujetos armados.

Al percatarse de que el bus no se detenía, los asaltantes abrieron fuego contra la puerta de acceso de pasajeros. Su objetivo era obligar al conductor a parar la marcha en medio de la carretera. Los impactos de bala generaron pánico entre quienes se encontraban en el interior del vehículo.

En medio de la tensión, el chofer decidió huir hacia la maleza cercana al punto del ataque, con el fin de proteger su vida. Fue entonces cuando los antisociales abordaron la unidad de transporte.

Delincuentes buscaban a un pasajero

Según el relato recogido por las autoridades, los atacantes no solo pretendían detener el bus para robar. También ingresaron con la intención de localizar a un pasajero en particular.

Testigos indicaron que preguntaban por un hombre vestido con pantaloneta blanca y camiseta floreada. Sin embargo, se conoció que esta persona ya no se encontraba en la unidad, pues había descendido previamente en una gasolinera ubicada en la ruta.

Ante la imposibilidad de ubicar al individuo, los antisociales aprovecharon para intimidar a los ocupantes y sustraer un teléfono celular antes de abandonar el bus.

Pasajeros lograron continuar el viaje

Tras el ataque y en ausencia del conductor, el ayudante tomó el control del volante y condujo la unidad hasta la ciudad de La Concordia. Allí, los ocupantes pudieron ponerse a salvo y relatar lo ocurrido ante las autoridades competentes.

La Policía Judicial inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el trasfondo del asalto. Hasta el momento, las pesquisas se centran en determinar si el ataque obedecía a un intento de robo o si se trataba de un hecho dirigido contra la persona que los delincuentes buscaban con insistencia.

Inseguridad en vías

Este hecho se suma a una serie de asaltos reportados en carreteras de Santo Domingo y otras provincias del país, donde buses interprovinciales se han convertido en blanco de ataques armados.

La vía Santo Domingo–La Concordia es un corredor estratégico de conexión con la provincia de Esmeraldas, lo que la convierte en una ruta de alto tránsito tanto de pasajeros como de mercancías.

El hecho registrado la noche del 13 de septiembre mantiene en alerta a los organismos de seguridad. La Policía Judicial ha recopilado testimonios de los pasajeros y del personal de la cooperativa Aray, además de iniciar el rastreo de los automóviles señalados como parte del ataque. (M.F.A.)