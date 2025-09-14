El robo de equipos y cámaras compromete transmisión del partido Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca

Un hecho insólito sacudió al fútbol ecuatoriano: la unidad móvil encargada de transmitir el duelo entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca en Ambato fue asaltada en la vía a El Triunfo. El suceso comprometió seriamente la cobertura del encuentro. El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, confirmó que cerca de 20 individuos interceptaron el vehículo. Despojaron a la tripulación de cámaras y equipos indispensables para la señal televisiva y la aplicación del VAR.

Un ataque que alarma al fútbol nacional

Según relató Loor, el asalto ocurrió mientras la móvil se dirigía hacia Ambato para cubrir el partido correspondiente a la Fecha 28 del campeonato. “Gracias a Dios no les pasó nada a las personas. Sí se han llevado cámaras y todo lo que concierne a una móvil, una desgracia, cosas que no les servirán para nada”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

El directivo señaló que este tipo de hechos no solo afectan la logística del torneo. También ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores que cumplen con la transmisión oficial de los compromisos.

Transmisión comprometida por robo de cámaras

La pérdida de los equipos comprometía de forma directa la emisión televisiva y la implementación del VAR en el duelo Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca, pactado para las 14h00 en el Estadio Bellavista de Ambato.

Sin embargo, LigaPro gestionó con rapidez la llegada de otra móvil desde Latacunga. Esta incluso fue adaptada de otro deporte, para garantizar la señal del partido. No obstante, el uso del VAR quedó en duda por la falta de cámaras disponibles.

Pedido de seguridad y coordinación

El presidente de LigaPro insistió en que este tipo de hechos obliga a reforzar la coordinación con las autoridades competentes. Esto es necesario para garantizar la seguridad de los equipos técnicos en carretera.

“Ojalá devuelvan los equipos que no sirven para nada en sus manos,” recalcó Loor. Al tiempo, reiteró la necesidad de establecer protocolos más estrictos para proteger la logística audiovisual del torneo.