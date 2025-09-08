Choque frontal entre dos buses, en Babahoyo, dejó un muerto y más de ocho heridos

Un choque frontal entre dos buses de transporte de pasajeros dejó un saldo de un fallecido y varios heridos la mañana de este lunes 8 de septiembre del 2025. El hecho se registró en Babahoyo, en los límites entre las provincias de Guayas y Los Ríos. El choque frontal involucró a un bus de la cooperativa FBI y otro de Transporte Ventanas, según informaron autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El conductor del bus de la FBI perdió la vida debido al fuerte impacto, que dejó la parte delantera de la unidad completamente destruida. Por su parte, el bus de Transporte Ventanas terminó colisionando contra una vivienda cercana tras el impacto. La CTE desplegó personal al lugar para atender la emergencia, realizar las investigaciones pertinentes y controlar el tráfico. Debido al accidente la vía estuvo cerrada por cerca de una hora.

Choque frontal de dos buses dejó varios pasajeros heridos

El siniestro ocurrió alrededor de las 07h30, según reportes preliminares de las autoridades. Las causas del accidente aún están bajo investigación, pero versiones iniciales sugieren que el exceso de velocidad o una maniobra indebida podrían estar relacionados. La vía, una de las principales arterias de conexión entre Guayas y Los Ríos, es conocida por su alto flujo vehicular, especialmente de transporte público y carga.

La CTE informó que se están recopilando testimonios y revisando las condiciones mecánicas de ambos vehículos para determinar responsabilidades. Mientras tanto, se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito en la zona, donde los accidentes son recurrentes. Este choque frontal entre los dos buses pone de relieve los desafíos de seguridad vial en el país. Los accidentes de buses de transporte de pasajeros han sido un problema persistente.

Buscan reforzar las medidas de seguridad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registraron más de 1.200 accidentes de tránsito en carreteras ecuatorianas, muchos de ellos relacionados con el transporte interprovincial. Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos. También han hecho un llamado a las cooperativas de transporte a reforzar las medidas de seguridad y capacitación de sus conductores.