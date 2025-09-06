COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Accidente

Vehículo de Ronald Farina involucrado en accidente de tránsito: ¿qué pasó con el presentador?

Autoridades investigan si el talento de pantalla ecuatoriano conducía el auto accidentado.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Vehículo de Ronald Farina involucrado en accidente de tránsito ¿qué pasó con el presentador?
El vehículo, una camioneta Ford Explorer, está registrada a nombre del reconocido presentador de televisión Ronald Farina.
Vehículo de Ronald Farina involucrado en accidente de tránsito ¿qué pasó con el presentador?
El vehículo, una camioneta Ford Explorer, está registrada a nombre del reconocido presentador de televisión Ronald Farina.

Redacción

Redacción ED.

Durante la madrugada de este sábado 6 de septiembre del 2025, se registró un accidente de tránsito en la vía Puntilla–Aurora, del cantón Samborondón, provincia del Guayas. El vehículo, una camioneta Ford Explorer, está registrada a nombre del reconocido presentador de televisión Ronald Farina, según informaron medios nacionales.

El siniestro ocurrió cerca de las 02:10 en la urbanización Biblos, donde la camioneta impactó contra una baranda metálica y un poste de alumbrado público. El choque dejó graves daños en la parte frontal del automóvil y en las llantas delanteras.

Autoridades investigan el accidente

Tras el impacto, el conductor decidió abandonar la escena, lo que generó la intervención inmediata de la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). La reacción de los organismos de control permitió iniciar un operativo de verificación para esclarecer lo sucedido.

Un agente de tránsito explicó que, afortunadamente, no se registraron heridos en el lugar del accidente en Samborondón. Sin embargo, se abrió un proceso de investigación para identificar al responsable y determinar las causas exactas del choque.

Ronald Farina y el vehículo siniestrado

Medios como diario Expreso y Ecuavisa confirmaron que el automóvil accidentado está registrado a nombre de Ronald Farina, figura reconocida de la televisión ecuatoriana. El comunicador de 45 años no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

“Estamos recopilando información y testimonios para establecer cómo ocurrieron los hechos”, declaró un vocero de la CTE, subrayando la importancia de la investigación en marcha. Las autoridades trabajan para confirmar si Ronald Farina conducía el vehículo al momento del accidente.

Investigación en curso en Samborondón

El proceso de indagación policial continuará hasta esclarecer las responsabilidades. Por ahora, no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente al presentador con la conducción del automóvil durante el siniestro.

El caso mantiene la atención pública debido a la figura mediática de Ronald Farina. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO