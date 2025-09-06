Vehículo de Ronald Farina involucrado en accidente de tránsito: ¿qué pasó con el presentador?

Durante la madrugada de este sábado 6 de septiembre del 2025, se registró un accidente de tránsito en la vía Puntilla–Aurora, del cantón Samborondón, provincia del Guayas. El vehículo, una camioneta Ford Explorer, está registrada a nombre del reconocido presentador de televisión Ronald Farina, según informaron medios nacionales.

El siniestro ocurrió cerca de las 02:10 en la urbanización Biblos, donde la camioneta impactó contra una baranda metálica y un poste de alumbrado público. El choque dejó graves daños en la parte frontal del automóvil y en las llantas delanteras.

Autoridades investigan el accidente

Tras el impacto, el conductor decidió abandonar la escena, lo que generó la intervención inmediata de la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). La reacción de los organismos de control permitió iniciar un operativo de verificación para esclarecer lo sucedido.

Un agente de tránsito explicó que, afortunadamente, no se registraron heridos en el lugar del accidente en Samborondón. Sin embargo, se abrió un proceso de investigación para identificar al responsable y determinar las causas exactas del choque.

Ronald Farina y el vehículo siniestrado

Medios como diario Expreso y Ecuavisa confirmaron que el automóvil accidentado está registrado a nombre de Ronald Farina, figura reconocida de la televisión ecuatoriana. El comunicador de 45 años no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

“Estamos recopilando información y testimonios para establecer cómo ocurrieron los hechos”, declaró un vocero de la CTE, subrayando la importancia de la investigación en marcha. Las autoridades trabajan para confirmar si Ronald Farina conducía el vehículo al momento del accidente.

Investigación en curso en Samborondón

El proceso de indagación policial continuará hasta esclarecer las responsabilidades. Por ahora, no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente al presentador con la conducción del automóvil durante el siniestro.

El caso mantiene la atención pública debido a la figura mediática de Ronald Farina. (07)