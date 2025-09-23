Tres crímenes en una noche en el distrito Manta: dos en Manta y uno en Montecristi

Dos personas fueron asesinadas la noche del lunes 22 de septiembre de 2025, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio 20 de Mayo, en Manta. Allí se dio un ataque perpetrado por al menos tres sujetos armados. Las víctimas fueron identificadas como David Laz (28) y su hijastro Kevin, de 16. El hecho ocurrió pasadas las 23h00, cuando varios individuos irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego.

Testigos del sector señalaron que se escucharon al menos 20 disparos. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos dentro de la vivienda, mientras que personal de Criminalística y de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) acudió para realizar el levantamiento de los cadáveres y recolectar indicios balísticos.

Policía del distrito Manta investiga el móvil del crimen

El jefe del subcircuito María Auxiliadora, Kevin Chalá, informó que los uniformados acudieron inmediatamente tras recibir la alerta. En el sitio constataron la muerte de las dos personas y verificaron que otras resultaron heridas.

“Tres sujetos ingresaron de manera violenta al domicilio y dispararon contra las víctimas. En el lugar también se identificaron a otras personas con heridas de menor gravedad. Fueron trasladadas a centros médicos cercanos”, explicó Chalá.

Las autoridades descartaron versiones preliminares que señalaban la posible presencia de un niño herido en la escena. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, aunque no se descarta que esté relacionado con disputas entre organizaciones delictivas que operan en el distrito.

Otro asesinato en Montecristi que es parte del distrito Manta

La misma noche, en el barrio Tierra Santa del cantón Montecristi se dio otro asesinato. La víctima fue Julio César Menéndez Sánchez, de 40 años, conocido como “El Flaco Julio”. El crimen ocurrió cerca de su vivienda, cuando individuos armados que se movilizaban en un vehículo abrieron fuego.

Familiares y vecinos corrieron a refugiarse tras escuchar más de 20 detonaciones. Al lugar acudieron unidades policiales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Este hecho se sumó al ataque registrado en Manta, elevando la cifra de homicidios de la jornada.

Cifras de muertes violentas en Manta y Manabí

Con este doble homicidio en el barrio 20 de Mayo y el ataque en Tirra Santa, el dsitrito Manta registra 371 muertes violentas en 2025. En toda la provincia de Manabí, la cifra asciende a 886 casos, según datos actualizados de la Policía Nacional.

El distrito Manta, incluye los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Esta zona es crítica dentro del mapa de seguridad nacional. Esto debido al incremento de hechos violentos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

Respuesta institucional y operativos

Los cuerpos fueron llevados a la morgue de la ciudadela Urbirríos. Allí se les practicará las autopsias de ley. La Policía indicó que continuará con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades revisarán cámaras de seguridad del sector y tomarán declaraciones a testigos claves. El distrito Manta permanece en estado de alerta permanente, y se ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

El Ministerio del Interior no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estos crímenes, mientras que las unidades tácticas policiales mantienen operativos focalizados en los barrios con mayor índice de criminalidad.

Contexto de violencia en la zona

La ciudad de Manta, ubicada en la costa ecuatoriana, enfrenta un incremento sostenido de muertes violentas. Las estadísticas reflejan la gravedad del fenómeno: el distrito concentra una de las tasas más altas de homicidios del país.

En respuesta, el gobierno nacional ha desplegado militares y policías para reforzar la seguridad. Sin embargo, organizaciones sociales han demandado no solo acciones represivas, sino también estrategias preventivas que incluyan inversión en programas sociales y comunitarios.

Mientras tanto, los hechos registrados este lunes confirman la escalada de violencia en Manta y Montecristi, ciudades que se mantienen bajo constante vigilancia de las autoridades.

