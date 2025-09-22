Hallan cadáver de hombre en el río Diablo, parroquia Monterrey, La Concordia

Un hombre de entre 20 y 30 años apareció boca abajo en el río Diablo, Nuevo Monterrey, sin documentos de identificación. Criminalística investiga las causas de su muerte.

El lunes 22 de septiembre de 2025, a las 15h00, niños que jugaban en el río Diablo, parroquia Monterrey, cantón La Concordia, encontraron el cuerpo de un hombre boca abajo. La víctima vestía camiseta negra, bóxer negro y descalzo, no portaba documentos y no vivía en el sector.

Hallazgo y características del cuerpo

El cadáver apareció cerca de la orilla, sumergido parcialmente, y no mostraba signos de descomposición, lo que indica que la muerte ocurrió recientemente. El sector está rodeado de cultivos de abacá, lo que dificulta el acceso al agua.

Los vecinos se alertaron de inmediato y se reunieron para observar el hecho. Decenas de personas acudieron al lugar, interesadas en saber quién era la víctima.

Agentes de Criminalística acudieron al sitio, levantaron el cuerpo, tomaron evidencias y documentaron la escena con registros gráficos. Las pruebas serán claves para establecer cómo murió.

Investigación y procedimiento forense

La Policía Nacional informó que el fallecido tendría entre 20 y 30 años, aunque aún no ha sido identificado. Los agentes iniciaron la búsqueda de familiares o reportes de personas desaparecidas.

El cuerpo fue trasladado al centro forense más cercano. Los médicos legistas realizarán la necropsia de ley para determinar si el deceso ocurrió por ahogamiento, trauma o violencia.

Los investigadores también analizarán si existieron signos de agresión o participación de terceros. El caso abre nuevas preguntas sobre la seguridad en áreas rurales ribereñas, donde la movilidad de desconocidos pasa inadvertida.

Reacción de la comunidad

El hallazgo generó temor y alarma en Nuevo Monterrey. Vecinos expresaron su preocupación por la llegada de personas ajenas al sector y pidieron respuestas rápidas de las autoridades.

La Policía solicitó a la comunidad colaborar con información sobre personas desaparecidas que coincidan con la descripción. Además, pidió a los habitantes precaución al acercarse al río, especialmente a los niños que frecuentan el sitio (5).