Tragedia en Santa María del Toachi: adolescente pierde la vida por envenenamiento

La mañana del lunes 29 de septiembre de 2025, en la parroquia Santa María del Toachi, vía Quevedo, una menor de 12 años identificada como Nicole Solís Hernández falleció por presunto envenenamiento. Autoridades y organismos de socorro confirmaron el deceso tras un fallido intento de reanimación.

Hallazgo

El hecho se conoció a través de una alerta recibida en el ECU-911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo acudió al domicilio de la víctima, ubicado a pocas cuadras de su estación en Santa María del Toachi.

La adolescente presentaba síntomas graves y fue trasladada en una camioneta institucional hacia el peaje El Cóngoma, en la vía a Quevedo. Allí, paramédicos de la Cruz Roja de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmaron la ausencia de signos vitales y notificaron a la Policía.

Investigación de la Dinased

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) realizaron el levantamiento técnico del cadáver. En el examen visual externo no se observaron huellas de violencia ni hematomas. El cuerpo fue trasladado al Centro Forense para la autopsia legal, que permitirá determinar la causa exacta de la muerte.

De manera preliminar, la hipótesis de los investigadores apunta a un envenenamiento.

Tragedia familiar

La madre de la menor fue quien, en horas de la mañana, encontró a su hija con espuma en la boca y signos de deterioro grave. Cuando la madre fue a despertarla para que se prepara para ir al colegio ya estaba muy mal. De inmediato buscó ayuda de los bomberos, pero no resistió.

Envenenamiento, un problema silencioso

Las investigaciones determinarán si la ingesta fue voluntaria o accidental. Se esperan más detalles de este caso que ha conmocionado a la comunidad. En ocasiones anteriores ya se han reportado casos de envenenamiento en Santo Domingo de los Tsáchilas, algunos de los casos tienen que ver con adolescentes.

Un día antes, el domingo, otra persona falleció también por presunto envenenamiento. La víctima fue identificada como Francisco Jesús Ríos Ganchoso de 58 años de edad.

Llamado a la prevención

Las autoridades recordaron que el manejo inadecuado de venenos y químicos representa un alto riesgo dentro de los hogares. El suceso de Santa María del Toachi ha causado conmoción en la comunidad, donde vecinos y docentes expresaron su pesar por la pérdida de la adolescente. Mientras tanto, la Policía mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del hecho (31).