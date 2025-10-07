Terror en barbería de Buena Fe: hombre de 22 años fue asesinado a tiros

Un hombre de 22 años fue asesinado y otro resultó herido la tarde del lunes 6 de octubre al interior de una barbería en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en un nuevo hecho vinculado a la creciente violencia criminal que afecta la zona.

Ataque mortal en plena jornada laboral

Bastaron segundos para que la jornada de trabajo en la barbería Kevin Cuts se convirtiera en una escena de horror.

Tendido en el suelo, cubierto con una manta negra, quedó el cuerpo de Víctor Alexander Posligua Aguilera, de 22 años. A pocos metros, su compañero Alexis C., de 20 años, herido, fue trasladado de urgencia a una clínica local.

El ataque ocurrió cerca de las 16h00, en la calle Mariana Rodríguez y Arcadio Fuentes, en el centro urbano de Buena Fe. Testigos relataron que dos hombres armados irrumpieron en el local y abrieron fuego sin mediar palabra. Luego huyeron a bordo de una motocicleta.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al ataque: el cuerpo de Víctor yace sin vida mientras su compañero, con heridas visibles, intenta levantarse.

Investigación policial y primeros indicios

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y levantaron evidencias balísticas. Según fuentes policiales, se analizan cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Los investigadores no descartan que el ataque tenga relación con otros asesinatos recientes en Buena Fe, donde la violencia ha recrudecido en las últimas semanas.

En lo que va del año, el cantón registra más de 130 muertes violentas, cifra que refleja el deterioro de la seguridad en este punto estratégico del norte de Los Ríos, una provincia golpeada por la disputa de territorios entre bandas delictivas.

Buena Fe: cuatro días de terror

El crimen en la barbería fue el quinto registrado desde el viernes anterior. La noche del domingo, Anthony Sebastián Hormaza Bravo (25) y José Gregorio Torres Rodríguez (26) resultaron asesinados en el sector San Jacinto. Ambos conversaban en la vereda cuando sujetos en una camioneta les dispararon repetidas veces.

Un día antes, el sábado, niños que pescaban en el estero Bijagual, en la parroquia Patricia Pilar, encontraron el cuerpo desmembrado de Jipson Javier Cedeño Zambrano (29), vendedor de caramelos. Su familia dijo desconocer las causas del crimen.

El viernes, otro joven, Víctor Alfredo Tovar Coello (15), fue acribillado en el sector La Caraguay. Su hermano Luis Ignacio T. (19) sobrevivió con heridas en las piernas. Según su testimonio, los atacantes eran “amigos del barrio” que se habrían involucrado con una banda criminal.

Autoridades en alerta y temor ciudadano

La Policía Nacional ejecuta operativos y allanamientos para ubicar a los responsables. Aunque no se han reportado detenciones, las autoridades aseguraron que existen líneas de investigación activas.

El temor se ha extendido entre los habitantes. Comerciantes del centro de Buena Fe cerraron sus locales antes del anochecer, mientras padres de familia evitan que sus hijos salgan solos.

Contexto de violencia sostenida en Los Ríos

La provincia de Los Ríos figura entre las más violentas del país, junto con Guayas y Manabí. El cantón Buena Fe, ubicado entre Quevedo y Santo Domingo, se ha convertido en un punto de tránsito para bandas dedicadas al microtráfico y sicariato.

Los crímenes ocurridos entre el viernes y el lunes confirman que la ola de violencia en Buena Fe no da tregua y que los ciudadanos viven entre el miedo y la incertidumbre (31).