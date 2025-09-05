Sicariato en El Prado 3: un joven fue atacado a tiros en plena vía pública

Anthony García, de 19 años, fue asesinado este viernes 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 15h00, en el sector El Prado 3 del cantón Montecristi, provincia de Manabí. Según información preliminar, el joven se encontraba fuera de su domicilio cuando fue atacado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. La víctima murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

El ataque en El Prado fue directo y mortal

De acuerdo con versiones recogidas en la escena, Anthony García estaba en la vía pública, en las afueras de una vivienda, cuando fue abordado por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Uno de los ocupantes descendió del vehículo y disparó en varias ocasiones directamente contra el joven, causándole la muerte de manera inmediata.

Los vecinos del sector escucharon las detonaciones y al salir encontraron el cuerpo tendido sobre la acera. La Policía Nacional llegó minutos después para acordonar el área y permitir que Criminalística realizara el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

Se levantaron varios indicios balísticos en el lugar, aunque las autoridades no han confirmado cuántos disparos recibió la víctima.

Víctima era estudiante de colegio en Montecristi

Según vecinos del sector, Anthony García cursaba los últimos años de bachillerato en una institución educativa del cantón. Se desconoce si tenía antecedentes o si había sido objeto de amenazas previas.

El hecho ha generado consternación entre los residentes del sector El Prado 3, quienes manifestaron preocupación por el aumento de la violencia en la zona.

Las autoridades no han revelado aún una hipótesis clara sobre los móviles del crimen. Sin embargo, por la modalidad del ataque —un sicariato a plena luz del día—, se presume que podría estar relacionado con actividades delictivas, aunque esto deberá ser confirmado por las investigaciones en curso.

Aumento de homicidios en la zona: cifras preocupantes

Con este caso, ya suman 61 muertes violentas en Montecristi en lo que va del año, según datos oficiales del distrito policial que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó.

El acumulado total en ese distrito asciende a 346 asesinatos hasta la fecha:

Manta : 262 muertes violentas

: 262 muertes violentas Montecristi : 61 muertes violentas

: 61 muertes violentas Jaramijó: 23 muertes violentas

Estas cifras reflejan el alarmante incremento de hechos violentos en la provincia de Manabí, particularmente en sectores urbanos y zonas de influencia de grupos delictivos.

La Policía Nacional ha incrementado los patrullajes preventivos en varias zonas del distrito, aunque no se ha logrado frenar el avance de la violencia armada.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) ya se encuentran a cargo del caso. No se han reportado detenciones hasta el momento, y la investigación sigue abierta. (12)