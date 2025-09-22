Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

Un joven motociclista falleció tras un volcamiento lateral en la Av. De los Colonos, entrada al Portón del Consejo Provincial, en Santo Domingo.

Este lunes 22 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 02h20, un accidente de tránsito en la Av. De los Colonos, ingreso a El Portón del Consejo Provincial, dejó como consecuencia la muerte de Marlon Fabricio Quevedo Quijo, de 21 años, conductor de una motocicleta.

Circunstancias del accidente

Por disposición del ECU 911, el equipo de la Jefatura de Accidentología Vial se trasladó al lugar para verificar un accidente con una persona fallecida. Al llegar, los agentes constataron que el motociclista había sufrido un estrellamiento y volcamiento lateral, con daños materiales en la motocicleta.

El conductor, Marlon Quevedo, no contaba con licencia de conducir, y murió en el sitio debido a las lesiones sufridas. Las autoridades realizaron la intervención técnica correspondiente y levantaron el cadáver bajo la cadena de custodia, entregándolo al personal de Medicina Legal para su traslado al Centro Forense de Santo Domingo.

El traslado se efectuó en un vehículo de la CTE siguiendo los protocolos establecidos para casos de muerte en accidentes de tránsito.

Reacción de la familia tras accidente de tránsito en Santo Domingo

Al conocer la noticia, el padre y hermanos de la víctima acudieron al centro forense para realizar los trámites legales. El padre declaró que Marlon se dedicaba a la carpintería, no tenía hijos y desconoce cómo ocurrió el accidente ni a donde iba Marlon al momento del siniestro. Solo recibió la llamada de las autoridades notificándole la trágica noticia.

Vehículo y daños materiales

El accidente involucró únicamente a la motocicleta tipo paseo color rojo. No se reportaron otros vehículos implicados ni personas heridas, además del fallecido. Las autoridades procedieron a asegurar la zona, levantar evidencias y constatar la mecánica del accidente como parte de la investigación.

El equipo de tránsito recomendó a los conductores respetar los límites de velocidad, mantener medidas de seguridad y cumplir con la normativa de licencia de conducir vigente, para reducir la ocurrencia de accidentes similares en la Av. De los Colonos.

Accidente de tránsito en Santo Domingo: investigación en curso

La causa basal del accidente está por determinarse, mientras los peritos realizan los análisis correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el estrellamiento y volcamiento lateral.

Las autoridades indicaron que seguirán revisando el lugar del accidente, condiciones de la vía y estado de la motocicleta, así como cualquier factor externo que pudo influir en el siniestro.

La noche del domingo también se reportó un accidente en la avenida De los Colonos, en el ingreso a La Bengala (5).